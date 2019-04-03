ФАС проверит несколько десятков предприятий оборонки

3 апреля. FINMARKET.RU - Минобороны просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить несколько десятков предприятий оборонной промышленности. Поводом для этого стало несвоевременное предоставление документов, необходимых военным для расчета цен на вооружение, пишет "Коммерсант".

Проверки начались в рамках подготовки Минобороны к подписанию с предприятиями ОПК контрактов в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). "Все процедуры размещения ГОЗ должны быть закончены к 1 мая. То, что происходит сейчас, прямо говорит о том, что промышленность и военное ведомство не смогли между собой согласовать ценовые параметры по ряду продукции",- рассказал собеседник газеты, знакомый с ситуацией. Он подчеркнул, что причины для этого у всех предприятий совершенно разные: "Одни не смогли, другие не успели, третьи не захотели больше играть по таким условиям - не согласны с ценой".

Хотя размещение ГОЗ в последние годы находится на достаточно высоком уровне (свыше 90%), военные и промышленность все равно конфликтуют из-за цен на новые изделия, говорит собеседник издания в оборонном комплексе. Последний пример был связан с согласованием цен на серийные поставки ударных вертолетов Ми-28НМ: многомесячные переговоры завершились успехом только после того, как подключился замминистра обороны по вооружению Алексею Криворучко. "В случае с 46 предприятиями свою зону ответственности будет покрывать- как независимый арбитр в ценовом споре",- считает чиновник аппарата правительства.

Минобороны уделяет весьма много времени наведению финансового порядка в сфере ГОЗ. Газета напоминает, что 8 октября 2018 года министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ №554 "Об определении порядка и сроков предоставления организациями, выполняющими ГОЗ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности". Согласно ему, все организации-поставщики по ГОЗ обязаны предоставлять в ведомство новую форму отчета о выполнении госконтракта. Среди требований есть ежемесячный отчет в электронной форме, для материальных запасов может применяться "идентификационный количественный учет каждой единицы запаса", а дополнительные ресурсы должны отображаться отдельно, стоимостные и процентные показатели отражаются с точностью до копейки и десятых долей процента. Нынешний вопрос, как пояснил источник "Коммерсанта" в Минобороны, касается расчетно-калькуляционных материалов, то есть плановой цены, а в приказе министра речь шла о цене фактической.