Юнкер: сфинкс по сравнению с британским парламентом открытая книга

3 апреля. FINMARKET.RU - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер затруднился ответить на вопрос, насколько твердо сегодня можно говорить о том, чтоидет к варианту без соглашения. "Это трудно сказать, потому что в момент, когда мы говорим, британское правительство по-прежнему находится на совещании, чтобы понять, каким может быть выход из проблемы", - сказал Ж.-К.Юнкер, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала RTBF.

При этом на вопрос, верит ли он еще в Brexit с соглашением, глава Еврокомиссии ответил: "Я над этим работаю. Я не осмелюсь сказать, что каждую минуту, потому что это было бы нелепым, но я постоянно работаю, чтобы избежать того, что было бы катастрофой и для Соединенного Королевства, особенно для Соединенного Королевства, но также и для стран европейского континента".

Ж.-К.Юнкер отметил, что в ближайшие дни станет ясно, к чему они придут, каковым будет "выход из этих бурных дебатов в британском парламенте, в Соединенном Королевстве, а также и у нас". Он в очередной раз за последние дни привел свое сравнение Палаты общин со сфинксом: "Если сравнить британский парламент с египетским сфинксом, то сфинкс покажется открытой книгой".

"Мы не знаем, куда хочет идти Соединенное Королевство. Мы не испытывали духа реванша в отношении Соединенного Королевства после суверенного решения британского народа покинуть Европейский союз. Это плохое решение, однако это решение британского народа. Но нужно, чтобы Соединенное Королевство объяснило нам миллиметр за миллиметром, куда оно хочет идти", - продолжил председатель ЕК.

Ж.-К.Юнкер указал на полную неспособность договориться на уровне британского парламента по какому бы то ни было выходу из этой проблемы. На вопрос, чья ошибка - бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, затеявшего референдум по Brexit; нынешнего премьера Терезы Мэй, занимавшейся переговорами; или британского парламента, не способного найти решение, - глава Еврокомиссии ответил: "Вы действительно думаете, что, если я скажу сегодня, кто виноват, это позволит нам быстро достичь согласия? Нет!".

Председатель Европейского совета Дональд Туск вчера призвал коллег по ЕС проявить терпение после высказываний главы британского правительства, которая заявила о намерении попросить Брюссель о еще одной небольшой отсрочке Brexit. "Если даже и после сегодняшнего дня мы не будем знать, каким будет результат, давайте наберемся терпения", - написал Д.Туск в Twitter.

Ранее во вторник Т.Мэй заявила, что Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit. "Я много раз говорила, что мы выиграем в случае Brexit без соглашения в долгосрочной перспективе. Но выход из ЕС с соглашением - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора)", - сказала Т.Мэй журналистам после заседания кабинета министров во вторник. Премьер пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой и что она завершится, как только будет принято соглашение. По ее словам, "эти обсуждения не могут тянуться слишком долго". "Это наносит вред нашей политике", - сказала она.

При этом Т.Мэй отметила, что хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент. Также премьер заявила, что намерена встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

"Я намерена сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и попытаться согласовать план, которого все мы будем придерживаться, чтобы убедиться, что мы выходим из Евросоюза и делаем это со сделкой", - сказала Т.Мэй.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что согласен с предложением Терезы Мэй встретиться и обсудить ситуацию с Brexit. "Мы встретимся с премьер-министром", - сказал он агентству Press Association.

При этом он напомнил об ответственности, которую он несет и перед людьми, которые проголосовали на последних парламентских выборах за Лейбористскую партию, и перед теми, кто "хочет определенности и безопасности в отношении своего будущего".