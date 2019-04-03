На цифровые города выделят 35 млрд рублей

3 апреля. FINMARKET.RU - На цифровизацию городов в рамках проекта "Умный город" могут направить до 15% от федеральных средств, предусмотренных на развитие городской среды - более 35 млрд рублей. Это следует из концепции проекта Минстроя "Умный город", с которой ознакомились "Известия" . Еще одно предложение в документе - ввести инструменты налогового стимулирования и гранты для разработчиков передовых технологий. По словам экспертов, масштабы поддержки будут зависеть от активности нового руководителя после ухода основного куратора проекта, экс-замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

"Начиная с 2019 года мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут быть профинансированы в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - отмечается в документе. Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 млрд рублей. С учетом рекомендаций Минстроя по включению "цифровых" мероприятий в региональные и муниципальные программы "может быть направлено не более 15% от общей суммы средств субсидий из федерального бюджета", следует из концепции. То есть 35,8 млрд рублей.

А.Чибис, перед назначением врио губернатора Мурманской области 21 марта, говорил "Известиям", что планируется использовать все возможные меры стимулирования. "По итогам совещаний с профильными ведомствами и участниками рынка будем выходить в правительство с конкретными предложениями", - отмечал он.

Объем поддержки будет зависеть от активности нового профильного замминистра, назначение которого ожидается в ближайшее время, сказал газете член рабочей группы по запуску проекта "Умный город" при Минстрое Евгений Корнеев. "При рациональном расходовании 35,8 млрд - это вполне себе существенная поддержка. Важно уделить внимание образовательным программам, подготовке кадров для цифровой трансформации, и вопросам информационной и экологической безопасности", - отметил эксперт.

Генеральный директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин считает, что "Минстрой к теме "Умного города" вернется, она вызывает большой интерес". Эксперт согласен, что на этапе запуска проекта этих средств будет достаточно, хотя всё будет зависеть от мероприятий, на которые пойдут деньги.

В концепции проекта Минстроя указано, что сегодня в России отсутствуют грантовые программы и инструменты налогового стимулирования организаций, разрабатывающих технологии и реализующих проекты умного. Среди предлагаемых мер - освобождение от уплаты НДС, сокращение налоговой базы при уплате налога на прибыль, вычет НДФЛ для определенных категорий разработчиков, выделение субсидий и грантов в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". По словам Е.Корнеева, для блока "умного ЖКХ" будет подспорьем освобождение от уплаты НДС и НДФЛ.