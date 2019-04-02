ЦБР предлагает запретить МФО кредитовать под залог жилья

2 апреля. FINMARKET.RU - ЦБпредлагает повысить ответственность, вплоть до введения уголовной ответственности, для нелегальных кредиторов и "черных" коллекторов, запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Межрегионального банковского совета при Совете федерации.

"Мы видим, что этот сектор (микрофинансовых услуг) очень быстро растет, и здесь есть, к сожалению, недобросовестные практики. Ключевой проблемой остаются нелегальные кредиторы, которые продолжают маскироваться под микрофинансовые организации", - сказала глава ЦБ РФ. "Мы предлагаем здесь повысить ответственность за нелегальную деятельность. Она сейчас очень низкая - штрафы 500 тыс. рублей, и конечно, это никого не останавливает. Как минимум поднять до 2 млн рублей (штрафы) и ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность по микрофинансовой деятельности, а также ввести уголовную ответственность для "черных" коллекторов, которые также ведут нелегальную, по сути, деятельность", - добавила глава ЦБ.

"Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья", - отметила Э.Набиуллина.

ЦБ рассчитывает, что ему также на законодательном уровне будет предоставлено право блокировать сайты нелегальных кредиторов.

Глава Центробанка также заявила, что "ипотечные каникулы", закон о которых скоро планируется принять в России, не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка.

"Важны некоторые поправки, на наш взгляд. Очень важно, кроме того, что было принято решение распространить ипотечныена действующие кредиты, очень важно, чтобы такие "ипотечные каникулы" не фиксировались в бюро кредитных историй как просрочка, чтобы у людей была чистая кредитная история", - сказала Э.Набиуллина.

21 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" сроком на полгода.

Согласно принятому в первом чтении документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные мканикулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

"Мы, кстати, видим по статистике жалоб, что это важная тема. Около 10 тыс. обращений в прошлом году мы получили, именно связанных с невозможностью заемщиков обслуживать ипотечный кредит", - сказала Э.Набиуллина.