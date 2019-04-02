Электронные кошельки обойдутся без наличных

2 апреля. FINMARKET.RU - В 2018 году владельцы электронных кошельков Qiwi впервые более чем в половине случаев пополняли их безналичным способом, отчиталась компания. На фоне спада наличных расчетов Qiwi допускает эволюцию терминальной бизнес-модели. Но владельцы платежных терминалов вряд ли откажутся от них полностью, пишет "Коммерсант", приводя мнение экспертов.

Доля пополнений электронных кошельков Qiwi безналичным способом в 2018 году впервые превысила 50%, следует из годового отчета Qiwi. В 2015 году этот показатель составлял 15%, в 2016-м — более 25% и продолжал стабильно расти, указывает компания. Такую тенденцию там связывают с продолжающимся сокращением собственных и сторонних терминалов и "общим рыночным трендом по цифровизации платежей".ъ

"Переход от наличной оплаты к оплате кредитными и дебетовыми картами, а также электронному банкингу может снизить рыночную долю и объемы платежей и оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес",— предупредила Qiwi. Представитель Qiwi сообщила “Ъ”, что компания будет поддерживать, пока на них остается спрос. "Мы также не исключаем, что в будущем сама по себе терминальная бизнес-модель эволюционирует и на основе данной инфраструктуры появятся другие сервисы, как, к примеру, постаматы",— заключила представитель компании.

О росте безналичных платежей в экономике ранее отчитывался Банк России. В 2017 году доля таких трансакций составляла 39,6%, в прошлом году она достигла 56%, а за этот год доля вырастет еще на 10 п. п., прогнозирует регулятор. В "Яндекс.Деньгах" также фиксируют рост доли безналичных операций пополнения своих электронных кошельков. В дальнейшем популярность офлайн-пополнения кошельков будет снижаться ввиду удобства и выгоды онлайна, уверены в пресс-службе сервиса.

"Терминалы будут уходить вместе с наличной экономикой, но понятно, что стопроцентного обезналичивания экономики не будет",— рассуждает Виктор Достов, председатель ассоциации "Электронные деньги". По его словам, терминалы будут активнее сокращаться в Москве и Петербурге, но сохранятся на периферии, где будут обслуживать "небанковское население, например мигрантов", прогнозирует эксперт. Изначально "терминальные" же компании, вероятно, смогут в будущем попробовать себя в интернет-эквайринге и интернет-процессинге и на этом пытаться продержаться, допускает господин Достов. Сети терминалов также обслуживают ряд компаний, включая "Элекснет" и Cyberplat, представитель последней не ответил на запрос “Ъ”.