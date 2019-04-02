Пенсионный возраст повысили, риски бюджета остались

2 апреля. FINMARKET.RU - Старение населения остается основным вызовом для расходов бюджета, предупреждает Минфин в бюджетном прогнозе до 2036 г. В понедельник его утвердило правительство, пишут "Ведомости.

За 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн человек, в основном в течение ближайших пяти лет, прогнозирует Минфин, а людей старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г.: до 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин. Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн человек к 2024 г. Максимум на 1,5 млн человек к 2035 г., что несопоставимо с сокращением занятых из-за старения населения, спорил замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Правительство уже предпринимает шаги, чтобы снизить демографические, пишет Минфин. И перечисляет меры, к которым обращаются другие страны для решения проблемы старения населения и повышения справедливости пенсионной системы, систем социальной защиты и здравоохранения. Например, кроме повышения пенсионного возраста власти других стран повышают стимулы для работы после выхода на пенсию и ужесточают условия для досрочного выхода. Страны также активно реформируют системы здравоохранения, пишет Минфин: увеличивают не просто продолжительность жизни, а именно здоровой жизни. Еще одна мера, которую разрабатывают страны ОЭСР, – поэтапно сокращают социальные выплаты и льготы с ростом доходов их получателей, но постепенно, чтобы у человека не появлялось желание уходить с работы в неформальный сектор. Уход в тень стал массовой тенденцией, жалуется Минфин, и серый фонд оплаты труда (налоги выплачиваются частично или не платятся вовсе) достигает 10 трлн руб. в год. Если темпы сокращения доли добросовестных налогоплательщиков сохранятся на уровне последних 5–10 лет, выпадающие доходы бюджетов к 2034 г. могут достичь 1,5 п. п. ВВП ежегодно, пишет Минфин.

Но для России идея постепенного сокращения льгот для тех, чей заработок растет, не подходит, считает Овчарова: большинство пособий и так не достаются бедным.

Есть и другие риски для бюджета, предупреждает Минфин. Если бюджету придется платить по обещаниям, данным инвесторам в проектах ГЧП. Например, по механизму минимального гарантированного дохода государство обязано обеспечить частному партнеру доход не меньше, чем установлено в соглашении. По оценкам аналитиков InfraOne, забалансовые обязательства бюджета по ГЧП и концессионным проектам в 2018 г. достигли 470 млрд руб. (3,3% госдолга, или 0,5% ВВП). Единой системы учета и контроля таких обязательств нет, объясняет замминистра финансов Владимир Колычев. Нужно усилить контроль на всех стадиях реализации проектов, предлагает Минфин.