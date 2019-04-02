Бизнесу упростят получение займов

2 апреля. FINMARKET.RU -смогут по-новому оценивать риски бизнеса при выдаче ему кредитов — ориентируясь не столько на стоимость активов под залог, сколько на денежные потоки и доходность предприятия. Для этого планируется пересмотреть требования к банковским резервам по займам, недостаточно обеспеченным имуществом, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ "Известиям" подтвердили планы по снятию ограничений для предприятий при попытке взять кредит. Сейчас от банковского финансирования отрезана существенная часть платежеспособных заемщиков — главным образом, небольших и средних компаний. Эксперты отмечают, что этот шаг поддержит развитие малого и среднего бизнеса.

Сейчас банкам невыгодно выдавать предприятиям беззалоговые кредиты: чем ниже стоимость имущества, которым предприниматель готов гарантировать возврат кредита, тем выше резервы по такому займу должен начислять банк.

Это предопределяет негативное отношение финансовых организаций к компаниям, которые ничего не могут отдать банку в случае неуплаты займа. Формирование резервов на возможные потери по ссудам — это крайне болезненная для кредитных организаций тема, оказывающая давление на капитал, уверен младший директор по банковским рейтингам агентства Эксперт РА Вячеслав Путиловский, цитируемый "Известиями". По его мнению, основную выгоду из нового регулирования смогут извлечь заемщики из технологической сферы, у таких компаний зачастую нет имущества, например станков или недвижимости, которые можно оставить под залог.

"Для того чтобы такие компании получили более широкий доступ к финансированию, должны быть изменены требования к капиталу банков. В частности, им надо разрешить направлять меньше средств в резервы, если заемщик не обладает достаточным имуществом, но демонстрирует высокую доходность и генерирует стабильный денежный поток", — сказал Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ЦБ признали существование барьеров для финансирования платежеспособных заемщиков.

"Необходимо констатировать: сформировавшаяся тенденция заключается в том, что, выдавая обеспеченные имуществом, банки часто уделяют большее внимание оценке именно залога, а не качеству контрагента", — заявили в ЦБ.

Подходы к оценке залогов будут пересмотрены, пообещали в ЦБ. Это позволит не только снять ограничения для заемщиков, не обладающих дорогостоящим имуществом, но и улучшить финансовую устойчивость самих финансовых организаций.