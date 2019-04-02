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02 апреля 2019 года 09:08
Игрушки могут подорожать на 20%
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Валерий Шарифулин/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития. В родительском же сообществе считают, что пока это лишь спекуляция со стороны представителей рынка, и настаивают, что опасные для детской психики игрушки необходимо убрать с прилавков магазинов. Законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей разработал Минпромторг. Соответствующее поручение в конце прошлого года дала вице-премьер Татьяна Голикова. Какие именно органы власти и в каком порядке будут проводить экспертизу, в законопроекте не определено — это должно быть установлено подзаконными актами после принятия документа. "Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти", — указано в отзыве Минэкономразвития на проект, с которым ознакомились "Известия". Ассортимент игрушек постоянно обновляется: производитель может выпускать до 20 новинок в месяц, каждую — в нескольких размерах и цветах, указано в заключении ведомства. Соответственно, при стоимости экспертизы даже в 10 тыс. рублей расходы составят около 200 тыс. рублей в месяц, посчитали чиновники. При этом техрегламентом Таможенного союза "О безопасности игрушек" уже предусмотрена обязательная сертификация товара (например, количество химических веществ не должно превышать норм, игрушки не должны легко воспламеняться), а законодательство союза не допускает дублирования подтверждения соответствия продукции, напомнили в Минэкономразвития Удорожание игрушек из-за введения экспертизы составит не менее 20%, заявила "Известиям" президент Ассоциации индустрии предприятий детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Сама процедура обойдется недорого — от 5 до 15 тыс. рублей. Значительнее будут расходы, связанные со сроками ее проведения — как правило, это занимает около двух-трех месяцев, и всё это время товар необходимо хранить на складе, что стоит денег. Кроме того, некоторые игрушки перестанут быть актуальными за время проведения экспертизы, считает эксперт.
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Ключевые слова: РФ, игрушки, техрегламент, безопасность
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