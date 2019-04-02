Минфин предложил вписать в НК новые главы

2 апреля. FINMARKET.RU -обнародовал на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав. Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений, пишет "Коммерсант".

Документ переносит в Налоговый кодекс (НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока безставок и правил уплаты.

Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:

- "Экологический налог",

- "Утилизационный сбор",

- "Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения",

- "Налог на операторов сети связи общего пользования",

- "Гостиничный сбор появится в разделе кодекса о местных налогах".

Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время. Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в

Пожелание "не спешить с этим вопросом" Владимир Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Тем не менее на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы Минфина. Тогда же Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.