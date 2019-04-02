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02 апреля 2019 года 08:38

Минфин предложил вписать в НК новые главы

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Виталий Белоусов/ТАСС
Виталий Белоусов/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Минфин обнародовал на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав. Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений, пишет "Коммерсант".

Документ переносит в Налоговый кодекс (НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока без изменения ставок и правил уплаты.

Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:

  • - "Экологический налог",

  • - "Утилизационный сбор",

  • - "Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения",

  • - "Налог на операторов сети связи общего пользования",

  • - "Гостиничный сбор появится в разделе кодекса о местных налогах".

Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время. Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в НК.

Пожелание "не спешить с этим вопросом" Владимир Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Тем не менее на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы Минфина. Тогда же Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  Минфин,  НК,  изменения,  налоги

 
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