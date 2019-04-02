- - "Экологический налог",
- - "Утилизационный сбор",
- - "Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения",
- - "Налог на операторов сети связи общего пользования",
- - "Гостиничный сбор появится в разделе кодекса о местных налогах".
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02 апреля 2019 года 08:38
Минфин предложил вписать в НК новые главы
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Виталий Белоусов/ТАСС
2 апреля. FINMARKET.RU - Минфин обнародовал на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав. Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений, пишет "Коммерсант". Документ переносит в Налоговый кодекс (НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока без изменения ставок и правил уплаты. Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:
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