В стране останется 8 сфер естественных монополий - замглавы ФАС

ФАС подготовила законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий. С принятием закона в РФ количество сфер естественных монополий сократится с 14 до 8

1 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более 5 лет, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными. ЗамглавыСергей Пузыревский в интервью "Коммерсанту" рассказал, почему служба считает необходимым упразднить закон "О естественных монополиях".

Как сказал С.Пузыревский, еще 5 лет назад руководитель ФАС Игорь Артемьев указывал, что этот закон устарел и сдерживает развитие современной рыночной экономики. "Мы предлагаем признать этот закон, принятый еще в 1995 году, утратившим силу. Положения, которые определяют понятие сферы естественной монополии и требования к субъектам естественной монополии, надо перенести в закон "О защите конкуренции", а вопросы ценового регулирования - в закон "Об основах регулирования тарифов". В итоге мы получим комплексную конструкцию регулирования этой системы, где закон о естественных монополиях является лишним", - сообщил С.Пузыревский.

По его мнению, действующее сейчас определение естественных монополий позволяет достаточно безгранично расширять круг сфер, которые можно относить к естественным монополиям. А главный принцип, который декларируется в действующем законе, состоит в том, что запрещается сдерживать переход из естественного монопольного состояния в состояние конкуренции. "Но на деле этот принцип не реализуется", - сказал замглавы ФАС. И сам закон о естественных монополиях выступает сдерживающим фактором развития конкуренции, он блокирует возможность развития конкурентных рынков.

А в законопроекте ФАС дается новое определение естественной монополии, "которым мы хотим закрыть возможность произвольного расширения сфер". По словам С.Пузыревского, это состояние товарного рынка, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства предоставления этой услуги. "То есть если вы оказываете услугу с использованием сетевого актива, то вы естественная монополия. В определении закладывается технологический фактор наличия сетевой инфраструктуры, с помощью которой оказывается услуга, он становится, по сути, главным", - сказал замглавы ФАС.

Новый закон перечисляет такие сетевые активы: инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, объекты электросетевого хозяйства, система магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, система магистральных газораспределительных трубопроводов, сети сооружения связи, объекты теплосетевого хозяйства, система централизованного газоснабжения и водоотвода.

Как отметил С.Пузыревский, с новым определением в статусе естественных монополий остаются только инфраструктурные сферы: передача нефти и нефтепродуктов, газа по трубопроводам, железнодорожные пути, вокзалы и так далее. Также, по его словам, остаются услуги общедоступной электросвязи, передача электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Замглавы ФАС сообщил, что количество сфер естественных монополий сократится до 8. "Сейчас их четырнадцать, останется восемь", - заявил чиновник. По его словам, сокращение затронет такие сферы, как порты, аэропорты, внутренние водные пути, ледовая проводка, захоронение радиоактивных отходов, услуги почтовой связи. И для сфер, потерявших статус естественных монополий, при отсутствии конкуренции будут работать те же самые правила, что и сейчас.

С.Пузыревский отметил, что новый закон дает нам возможность сохранить правило недискриминационного доступа к услугам монополии. Замглавы ФАС рассчитывает, что новый закон будет принят до конца 2019 года, вступит в силу через полгода.