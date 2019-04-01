Деньги уходят в страны с благоприятным климатом

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PA Images\TASS
1 апреля. FINMARKET.RU - Данные EPFR свидетельствуют, что в марте иностранные инвесторы стали активнее выводить средства из фондов, ориентированных на российский рынок. По оценке “Коммерсанта", основанной на отчете BofA Merrill Lynch, учитывающем данные EPFR, объем средств, выведенный из российских фондов в марте, почти достиг $371 млн по сравнению с $158 млн в феврале. Больший объем средств инвесторы выводили за месяц лишь в мае 2018 года — почти $700 млн. Резкое усиление оттоков произошло на фоне общего снижения спроса международных инвесторов на активы развивающихся стран. По данным EPFR, в марте фонды, ориентированные на emerging markets, потеряли $4,8 млрд, также максимальный отток с мая прошлого года. При этом российские фонды оказались в числе аутсайдеров среди стран БРИКС. Больше потеряли только фонды, инвестирующие в Китай,— $1,77 млрд, пишет "Ъ". Именно состояние экономики Китая во многом вызывает пессимизм в отношении развивающихся рынков. Не добавляют оптимизма и опережающие индикаторы по экономикам США и Европы. Предварительный индекс PMI в США опустился в марте до минимума за 21 месяц — 52,5 пункта, композитный индекс 19 стран еврозоны снизился до 51,3 пункта — минимума за шесть лет. Для оттока инвестиций из российских фондов были и внутренние причины. В первую очередь инвесторов беспокоит дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Участники рынка сомневаются, что негативный тренд изменится в ближайшие месяцы.
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Ключевые слова: мир, инвестиции, фонды, инвесторы
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