Деньги уходят в страны с благоприятным климатом

1 апреля. FINMARKET.RU - Данные EPFR свидетельствуют, что в марте иностранныестали активнее выводить средства из фондов, ориентированных на российский рынок. По оценке “Коммерсанта", основанной на отчете BofA Merrill Lynch, учитывающем данные EPFR, объем средств, выведенный из российских фондов в марте, почти достиг $371 млн по сравнению с $158 млн в феврале. Больший объем средств инвесторы выводили за месяц лишь в мае 2018 года — почти $700 млн.

Резкое усиление оттоков произошло на фоне общего снижения спроса международных инвесторов на активы развивающихся стран. По данным EPFR, в марте, ориентированные на emerging markets, потеряли $4,8 млрд, также максимальный отток с мая прошлого года. При этом российские фонды оказались в числе аутсайдеров среди стран БРИКС. Больше потеряли только фонды, инвестирующие в Китай,— $1,77 млрд, пишет "Ъ".

Именно состояние экономики Китая во многом вызывает пессимизм в отношении развивающихся рынков. Не добавляют оптимизма и опережающие индикаторы по экономикам США и Европы. Предварительный индекс PMI в США опустился в марте до минимума за 21 месяц — 52,5 пункта, композитный индекс 19 стран еврозоны снизился до 51,3 пункта — минимума за шесть лет.

Для оттока инвестиций из российских фондов были и внутренние причины. В первую очередь инвесторов беспокоит дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Участники рынка сомневаются, что негативный тренд изменится в ближайшие месяцы.