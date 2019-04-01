Доступ к субсидиям в автопроме обеспечат концернам, заключившим СПИК

1 апреля. FINMARKET.RU - Правительство подготовило изменения, которые обеспечат доступ к промсубсидиям в автопроме концернам, заключившим специнвестконтракт (СПИК). Минпромторг направил в правительство поправки к законодательству, определяющие новый порядок доступа к промсубсидиям, компенсирующим утильсбор российским автозаводам, пишет "Коммерсант". Документ с 1 июля закрывает доступ к субсидиям для концернов, у которых истекли соглашения о промсборке. До сих пор у компаний, работавших в режиме промсборки на 1 января 2015 года, такой доступ был, но теперь оговорка исключается. Одновременно вводится положение, обеспечивающее доступ к промсубсидиям держателям СПИК. По данным газеты, документ согласован и анализируется в аппарате правительства.

В 2018 году у автоконцернов начали истекать соглашения о промсборке, Минпромторг предложил на замену инструмент СПИК. В декабре вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал, что СПИК в автопроме станет гарантией доступа к промсубсидиям, без которых производство в РФ нерентабельно.

В АвтоВАЗе в целом поддерживают инициативу правительства ограничить число претендентов на промсубсидии, но предлагают дифференцировать их в зависимости от локализации с учетом инвестиций, добавленной стоимости, новых рабочих мест. По данным "Коммерсанта", такой подход разделяют и другие традиционно российские игроки.

В то же время резко отрицательную реакцию в отрасли вызвало сохранение доступа к промсубсидиям для резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Фактически подразумевается "Автотор", в основном занимающийся отверточной сборкой. В АвтоВАЗе отмечают, что сохранение специальных условий для резидентов ОЭЗ фактически означает, что правительство готово субсидировать тех, кто не вкладывает в технологии и не достиг даже минимального уровня локализации, "но при этом расположены в определенном субъекте РФ". В концерне предупреждают, что на этом фоне инвестиции в новые технологии в других регионах могут прекратиться, отверточная сборка в Калининграде будет выгоднее, чем производство с высокими переделами в Набережных Челнах, Тольятти или Нижнем Новгороде. По мнению источника газеты, калининградский завод должен на общих основаниях подписать СПИК и взять обязательства по локализации, иначе "будет подорвана целостность индустриальной политики в автопроме".