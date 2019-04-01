Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

1 апреля. FINMARKET.RU - Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц. Пилотный проект по внедрению такой разработки планирует запустить концерн "Калашников". Инициатива направлена на повышение безопасности граждан, пишут "Известия", ссылаясь на гендиректора предприятия Владимира Дмитриева. В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в девелопменте. По мнению участников рынка, хотя технология и призвана повысить комфорт для проживания, препятствием для ее повсеместного появления может стать стоимость услуги и желание покупателей квартир сохранить приватность.

Проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц концерн "Калашников" сейчас обсуждает с Минстроем и занимается поиском интересантов среди девелоперов. По словам Дмитриева, на начальном этапе это может быть система датчиков, размещенных на территории вокруг строящегося объекта, что позволит избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. В дальнейшем система может начать работать на территории построенного жилого комплекса для распознавания людей и машин.

"Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики", — отметил Владимир Дмитриев. Большинство решений, которые сегодня предлагает концерн, являются продолжением военных разработок, пояснил он. Чтобы внедрить технологию распознавания лиц и автомобилей в жилых комплексах, "Калашников" готов запустить эксперимент при участии предприятия, которое будет готово к нему для сокращения издержек, связанных с безопасностью объекта.

В Министерстве строительства и ЖКХ считают, что эта технология позволит повыситьграждан.

"Минстрой поддерживает внедрение передовых технологий, которые могут положительно влиять на жизнь людей. При постоянном росте конкуренции среди девелоперов использование систем биометрии, на наш взгляд, станет очень востребованной технологией", — сказали "Известиям" в ведомстве.

Сегодня главный идентификатор людей — лицо, однако перед массовым использованием эта технология пройдет через промежуточные этапы, "требующие переформатирования в том числе законодательства". Такую позицию "Известиям" представили в "Ростелекоме" — разработчике и операторе Единой биометрической системы, позволяющей гражданам удаленно получать банковские услуги. "Полноценный переход на Face ID мы оцениваем в перспективе трех-пяти лет", — отметили в компании.

Система распознавания лиц уже опробована в Московском метрополитене, и технических сложностей с ее внедрением в жилых домах нет, сказал "Известиям" завкафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Бахтин.