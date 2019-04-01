Туротрасли нужен прорыв, чтобы удвоить вклад в ВВП России

1 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет.до 2024 г. может быть оценено в сумму до 100 млрд руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. Это средства из уже одобренных программ, а также за счет дополнительных источников. Такая сумма обсуждается, подтверждает представитель Минэкономразвития.

Вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это лишь 5% ВВП. Номожет стать одним из самых быстрорастущих направлений, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

По эффективности маркетингазанимает 81-е место в Travel and Tourism Competitiveness Index Всемирного экономического форума (2017 г.). Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в $70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев. Задача министерства – удвоить поступления от зарубежных гостей и привлечь российских туристов, говорил ранее М.Орешкин.

Для иностранцев серьезные ограничения – это необходимость получать визы, а также сложившиеся стереотипы о России как о небезопасной стране. В дорожной карте запланировано внедрение электронных виз, позволяющих получать разрешение на въезд удаленно, без визита в консульство. Упрощенный порядок действует для Дальнего Востока для граждан 18 государств, с июля он должен заработать в Калининградской области. Сейчас рассматривается возможность упрощенного въезда в Москву и Санкт-Петербург при покупке комплексного туристического пакета.

М.Орешкин вместе с руководителями регионов уже попросил президента России Владимира Путина ввести механизм электронных виз в Москве и Санкт-Петербурге в качестве пилота, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник. По его словам, президент поддержал такой подход, но только при условии, что с регионами и органами безопасности будет проработана конкретная схема реализации, задача – запустить механизм уже в 2020 г. Москва, Санкт-Петербург и Владивосток – основные въездные ворота в Россию, надо на них протестировать, поясняет чиновник.

Приоритетом по дорожной карте станет развитие "точек притяжения" туристов. Это должны быть места мирового уровня и качества. За создание «точек притяжения» по плану будет отвечать специальный проектный офис с региональными представительствами. Он поддержит бизнес инфраструктурой, кадрами и деньгами. Причем действовать он будет по принципу одного окна. Также будет создан федеральный центр маркетинговых компетенций с региональными и международными представительствами.

Направления поделят на несколько категорий, от которых будут зависеть федеральное финансирование и поддержка. Наивысший – мировой уровень. Это места, узнаваемые на международном рынке (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток) и уникальные (Байкал, Камчатка и др.). В первых достаточно снять барьеры, вторым нужны инвестиции в инфраструктуру.

Отдельно Минэкономразвития выделяет национальный уровень. Он не может конкурировать глобально, но интересен всей России. Это курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказа и Алтай. Там расположены пляжи и горнолыжные курорты, ради которых выезжают за рубеж, объясняет чиновник. Их нужно сделать доступнее и качественнее.

Среди мер поддержки сейчас обсуждаются освобождение от земельного налога и льготы по налогу на имущество на время реализации инвестпроекта, льготы по взносам во внебюджетные фонды, ускоренная амортизация основных средств.