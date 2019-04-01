Россияне считают, что экономический кризис продлится еще минимум год

1 апреля. FINMARKET.RU - Большинство россиян уверены, чтов стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп. Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса фонда «Общественное мнение» о восприятии экономической ситуации в стране и прогнозах на ближайший год, пишут "Ведомости". Доли наблюдающих те или иные признаки кризиса и отрицающих его в последние два года меняются незначительно: первая колеблется между 62 и 69%, вторая – между 20 и 27%. Наиболее часто упоминаемые признаки кризиса – инфляция и рост цен и тарифов (28%) и снижение уровня жизни (27%), безработица и сокращения на работе (8%).

Восприятие кризиса отличается в зависимости от места жительства, возраста и уровня образования. Пенсионеры на неурядицы реагируют спокойнее, чем молодежь, а, например, жители Южного федерального округа оптимистичнее уральцев: кризис не замечают 30% первых и 14% вторых, замечают – 57 и 79% соответственно. Любопытна и динамика: два года назад респонденты с высшим образованием замечали признаки кризиса значительно чаще, чем опрошенные с низким образовательным цензом, сейчас различия менее заметны.

При этом большинство не видит в ближайшее время перспектив выхода из кризиса и улучшения собственного материального положения. Две трети опрошенных (67,6% – это на 5% больше, чем год назад) считают, что экономическая ситуация в стране не изменится или ухудшится, а доля надеющихся на ослабление кризиса или окончательный выход из него снизилась с 18,9 до 11,7%.

Большинство утратило и веру в перспективы для себя лично. И год назад, вскоре после выборов президента, и теперь относительное большинство опрошенных (37%) считали, что их материальное положение в ближайшее время не изменится. Но если год назад среди оставшихся оптимистов было в 2,5 раза больше, чем пессимистов (30% против 12%), то теперь последних, хоть и ненамного, больше (22 и 20% соответственно), причем доля пессимистов выше среди москвичей и жителей мегаполисов, т. е. той части населения, которая больше привыкла полагаться на себя.

Если сравнивать с осенью прошлого года, настроения немного улучшились: панические ожидания дальнейшего углубления кризиса, отчасти вызванные подписанием закона о повышении пенсионного возраста, улеглись, им на смену пришло более созерцательное восприятие действительности.