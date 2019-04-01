Сомнительные операции пошли мимо банков

1 апреля. FINMARKET.RU - За три года объем сомнительных операций, проводимых через, сократился в 4,5 раза, говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия" . По итогам 2018 года объем сомнительных операций, проводимых кредитными организациями, составил 243 млрд рублей. Тремя годами ранее этот показатель находился на уровне 1,1 трлн рублей. В макропрогнозе отмечается, что объем незаконного обналичивания сократился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж - в 7,5 раза.

Авторы доклада полагают, что это может быть связано с сокращением количества банков, через которые осуществлялись незаконные. Оздоровление сектора Центробанком привело финансовую отрасль к более цивилизованным практикам. Снижение количества кредитных организаций с валютной лицензией сужает спектр возможностей для нелегального вывода средств за границу, отмечается в макропрогнозе.

Однако опрошенные "Известиями" независимые эксперты не уверены, что причины позитивной на первый взгляд статистики состоят исключительно в расчистке отрасли от недобросовестных игроков. Отчасти, объемы сомнительных операций сокращаются только на бумаге, полагает профессор РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, банки научились обходить острые углы: с помощью юридических и бухгалтерских "трюков" сделки и отчетность, попадающие к регулятору и контрольно-надзорным органам, преподносятся как абсолютно благонадежные.

На более "качественную" маскировку сомнительных операций под рыночные указывают данные о легальном оттоке капитала за рубеж, утверждает первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. Если с 2013 года показатель уменьшался, то с 2015 года он неуклонно увеличивается. Например, в 2018 году, по данным ЦБ, он вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, а за январь-февраль 2019 года был зафиксирован двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее ($18,6 млрд за два месяца), отмечает эксперт.

Косвенно в пользу этого факта свидетельствует ряд скандалов, связанных с незаконным выводом капитала за границу, который происходил несколькими годами ранее. Кроме этого, в последние годы из-за бурного роста рынка криптовалют существенный объем финансовых операций попросту пропал из поля зрения регуляторов, добавила руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель.

В будущем объемы операций через криптовалюту будут только расти, уверен Юрий Юденков. В том числе и международные трансакции, и связанные с обналичкой средств, так как сервисов конвертировать криптовалюту в традиционные фиатные довольно много.

Впрочем, отмечают "Известия", действия Банка России по борьбе с нарушениями на финрынке не стоит недооценивать. Он ведет борьбу с сомнительными операциями с 2013 года. И если тогда насчитывалось более тысячи кредитных организаций, то сейчас их меньше 500 (по последним данным, 478).