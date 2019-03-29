России по силам войти в топ-5 ведущих стран по количеству патентов

29 марта. FINMARKET.RU - России вполне по силам войти в топ-5 ведущих стран по количеству патентов по целому ряду научно-технических направлений - нефтехимия, металлургия, ядерная физика, космонавтика. Как рассказал "Российской газете" руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, приоритеты будут выбраны исходя из стратегии научно-технологического развития. Этим занимается Минобрнауки: министерство сформировало несколько десятков таких направлений, с которыми мы будем работать.

По словам Г.Ивлиева, цели не заоблачны, они вполне достижимы. Научно-технологический потенциал России не реализуется в патентной активности в полной мере, и нужно побудить предприятия больше заниматься патентованием своих разработок. Существует несколько точек зрения на то, как лучше это сделать. Одни эксперты предлагают стимулировать саму экономическую деятельность предприятий, помогать им выходить на новые рынки, чтобы потребность патентовать свои разработки возникала у них сама собой. Другие говорят, что нужно поддерживать изобретателей.

"Мы считаем, что нужно определить требования к финансированию научно-исследовательских работ за счет бюджетных средств, чтобы обеспечить их результативность. Перестройка всего экономического механизма с акцентом на результативность - это то, что позволит нам совершить прорыв в патентной деятельности", - сказал глава Роспатента.

На вопрос, почему бизнес часто игнорирует уже существующие разработки и предпочитает в случае необходимости заказывать НИОКР под себя, Г.Ивлиев заметил, что отечественные предприятия в большинстве своем не проводят патентных исследований, хотя Роспатент предлагает все инструменты для этого. Однако крупные компании, много работающие на зарубежных рынках, уже поняли все преимущества проведения патентных исследований и заказывают их в Проектном офисе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) на постоянной основе.

Он также отметил необходимость введения экономического, налогового стимулирования для предприятий, внедряющих запатентованные научные разработки отечественных изобретателей, поддерживать их на государственном уровне. "Не случайно в указе президента появилось требование создать центры трансфера технологий, которые свяжут науку с производством. Ключевое звено здесь - повышение квалификации всех сторон процесса", - сказал Г.Ивлиев.

Как сказал глава Роспатента, автор изобретения тогда охотнее занимается внедрением своих разработок, когда он в этом материально заинтересован, а сейчас такой заинтересованности у автора нет. "Он, как правило, даже не является патентообладателем, поскольку результаты его интеллектуальной деятельности принадлежат работодателю", - добавил Г.Ивлиев..

Он сообщил, что готовится законопроект о служебных изобретениях, где будут перечислены вседля изобретателя, чтобы он мог максимально активно включиться в работу по внедрению изобретения. "Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения. Кроме того, изобретателю планируется дать право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не сделал этого в течение трех-четырех лет", - заявил глава Роспатента.