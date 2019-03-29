Чиновники будут лично отвечать за кибербезопасность

29 марта. FINMARKET.RU - Межведомственная комиссия Совета безопасности, обсудив вопросы усиления защиты информации в органах власти и ответственность руководителей, приняла решение о необходимости повышения персональной ответственности руководителей госорганов и органов местного самоуправления в вопросах защиты конфиденциальной информации. Об этом "Российской газете" сообщили в аппарате Совбеза, отметив, что особое внимание должно быть уделено проблематике повышения качества подготовки кадров в сфере информбезопасности и усилению контроля деятельности по защите информации.

О защите критически важных информационных объектов страны говорил на прошедшей в начале марта коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин.

"Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи", - заявил глава государства.

По его данным, за три года участились случаи скоординированных кибератак. Если в 2014-2015 годах их ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, в 2016 г. - 12 тысяч, в 2017 г. - порядка 12,5 тысячи, а в прошлом - уже 17 тысяч.

И, как отметил президент, нужно быть готовыми к тому, что "такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать". В.Путин призвал своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал исключить в госструктурах работу с важной информацией на незащищенных компьютерах. По его словам, необходимо также повысить оперативность реагирования на сбои в информресурсах и исключить практику обработки информации ограниченного доступа на неаттестованных компьютерах и электронных гаджетах.

Н.Патрушев обратил внимание на то, что российские чиновники повсеместно используют зарубежные информационные технологии, программы и оборудование. Это, по его словам, создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности - вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов госвласти.