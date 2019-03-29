29 марта. FINMARKET.RU - В России появится сервис длительной аренды автомобиля. До сих пор ничего подобного вавтоконцерны не предлагали. Volvo Car Russia в июне запустит сервис аренды автомобилей по подписке, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Клиент должен будет заполнить анкету на специальном сайте и приложить пакет документов. Услуга будет доступна для лиц от 25 лет, стаж вождения учитываться не будет. Проверка документов и платежеспособности займет несколько дней. Затем необходимо будет зарегистрировать в системе банковскую карту и произвести первый платеж, средства будут списываться с карты ежемесячно автоматически. Срок подписки фиксированный – один год.

Директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников подтвердил изданию – компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60. В проекте будут участвовать только московские дилеры. От других комментариев он отказался.

Под проект будет предоставлено 50 автомобилей в максимальной комплектации (стоит от 3,8 млн руб.), отметил директор филиала "Авилон" Ford и Volvo Михаил Жмаков. Машина оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. Стоимость подписки – 59 500 руб. в месяц, сообщил Жмаков.

Пока это эксперимент, говорит близкий к Volvo Car Russia человек, по итогам года, возможно, модельный ряд и количество автомобилей расширятся.

Отменить подписку будет непросто, продолжает собеседник "Ведомостей", по договору возможны штрафные санкции. Зато не придется оплачивать транспортный налог и техобслуживание, покупать каско и ОСАГО.

Клиентам будут предложены новые автомобили, говорит Жмаков. После года эксплуатации клиент должен будет вернуть машину дилеру, который сможет продать ее как "автомобиль с пробегом".