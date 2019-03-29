Власти упростят работу фабрики проектного финансирования

29 марта. FINMARKET.RU - Чиновники решили скорректировать правила работы фабрики проектного финансирования, чтобы сделать механизм более гибким. Такие предложения подготовило Минэкономразвития, пишут "Ведомости". Сейчас они согласовываются с Минфином, рассказывает чиновник. Минфин направил свои предложения для доработки документа, говорит представитель министерства.

Заработавшая с февраля 2018 г. фабрика призвана стимулировать инвестиции – госкорпорация "ВЭБ.РФ" (оператор фабрики) предоставляет бизнесу финансирование на срок до 20 лет и сумму от 3 млрд руб. (обсуждается снижение порога до 1 млрд руб.).

Не менее 20% проекта должен составлять акционерный капитал и до 80% – займы, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. Ставка рассчитывается как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ и премия (не более 3,5%). Часть ставки, менее 1%, субсидируется из бюджета. В 2018 г. правительство выделило 294 млрд руб. госгарантий до конца 2040 г. для работы фабрики.

Власти рассчитывали, что инструмент будет выгоден всем – банки снизят риски и им будет проще резервировать средства, инвесторы получат надежный и ликвидный инструмент для инвестиций, а для инициаторов проектов снизится стоимость финансирования. Но инструмент оказался сложным, признавали участники проектов, а также собеседник "Ведомостей», близкий к "ВЭБ.РФ". В итоге "ВЭБ.РФ" даже пришлось развивать синдицированное финансирование без выпуска облигаций и не по правилам фабрики проектного финансирования.

Изменения в работе фабрики должны обеспечить гибкость при структурировании и финансировании проектов, упростить требования к заемщикам при выдаче синдицированных кредитов и расширить пул участников синдиката, рассчитывает чиновник.

Так, Минэкономразвития предлагает расширить список отраслей, на которые распространяется финансирование фабрики, – на займы смогут претендовать проекты в сфере образования, экологии, здравоохранения, рассказывает чиновник. Также могут быть расширены перечни инфраструктурных направлений и обрабатывающей промышленности, говорит он.

Могут быть изменены и сами правила работы фабрики. Например, участникам фабрики предложены новые варианты обеспечения. Также Минэкономразвития предлагает предусмотреть право рефинансировать долг (но не более 15% стоимости проекта). И уточнить правила предоставления субсидий из федерального бюджета.