.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
От трех до пяти лет потребуется для полного перехода от долевого строительства к ипотечному кредитованию, считает Медведев
29 марта 2019 года 08:40
Минтруд предлагает уточнить методику расчета периода дожития
|1
Владимир Гердо/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Минтруд намерен уточнить расчеты продолжительности жизни россиян на пенсии. Министерство разработало поправки к закону "О накопительной пенсии", которые позволят изменить порядок расчета срока выплаты накопительной пенсии, пишет "Коммерсант". Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (период дожития) - это срок, исходя из которого рассчитываются пожизненные выплаты накопительной пенсии негосударственными пенсионными фондами и Пенсионным фондом России. До 2016 года период дожития составлял фиксированную величину - 228 месяцев (19 лет), затем началось его планомерное - ежегодно на 6 месяцев - увеличение, которое Минтрудом объяснялось как "доведение используемого для исчисления накопительной пенсии ожидаемого периода до величины, соответствующей реальной продолжительности жизни". С 1 января 2019 года период дожития составляет 252 месяца (21 год). В 2020 году должно было произойти последнее его увеличение на полгода. Рост периода дожития уменьшает ежемесячные выплаты, если они превышают 5% от выплат страховой пенсии (в противном случае скопленные средства выплачиваются единовременно). По оценке ЦБ, почти 90% застрахованных лиц получают такие именно выплаты. Однако, как отмечает Минтруд, нынешний подход к расчету периода дожития, основанный на данных о смертности за предшествующий год, приводит к его занижению - и, как следствие, к завышению размера накопительной пенсии. Поэтому министерство вместо данных за прошлый год хочет использовать прогнозы продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет на текущий. Как объясняет демограф из Высшей школы экономики Евгений Андреев, инициатива Минтруда действительно позволит несколько улучшить качество прогнозов продолжительности жизни пенсионеров. "Если правительство одобрит этот законопроект, то ПФР будет считать период дожития с помощью результатов прогноза", - говорит он. Увеличение срока дожития традиционно лоббируют, в частности, НПФ, которые подвержены рискам того, что они будут платить клиентам дольше, чем было рассчитано при определении ежемесячных выплат, что особенно критично для фондов, у которых больше женщин в их клиентской массе. Сейчас же, наоборот, более короткий "официальный" срок дожития позволяет получать пенсию не только из своих накоплений, но и, когда они закончатся, из других средств фонда. Балансированием накопительной пенсионной системы Минтруд занялся накануне возможного ее перезапуска - о том, что в РФ необходимо принимать закон о новой, добровольной накопительной пенсионной системе, на коллегии Минфина на этой неделе заявляли его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Актуальности задаче добавляет тот факт, что "старые" пенсионные накопления предполагается сделать частью новой системы, передав их НПФ в качестве индивидуального пенсионного капитала граждан.
.
Ключевые слова: РФ, пенсионеры, жизнь, продолжительность, расчет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Gocha 29.03.2019
Увеличение прогноза времени дожития, к сожалению, не приведет к увеличению продолжительности жизни, понизив однако пенсионные выплаты. Кроме того совершенно не понятно, почему для мужчин и женщин срок дожития одинаков.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.