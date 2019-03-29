Минтруд предлагает уточнить методику расчета периода дожития

29 марта. FINMARKET.RU - Минтруд намерен уточнить расчеты продолжительности жизни россиян на пенсии. Министерство разработало поправки к закону "О накопительной пенсии", которые позволят изменить порядок расчета срока выплаты накопительной пенсии, пишет "Коммерсант"

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (период дожития) - это срок, исходя из которого рассчитываются пожизненные выплаты накопительной пенсии негосударственными пенсионными фондами и Пенсионным фондом России. До 2016 года период дожития составлял фиксированную величину - 228 месяцев (19 лет), затем началось его планомерное - ежегодно на 6 месяцев - увеличение, которое Минтрудом объяснялось как "доведение используемого для исчисления накопительной пенсии ожидаемого периода до величины, соответствующей реальной продолжительности жизни".

С 1 января 2019 года период дожития составляет 252 месяца (21 год). В 2020 году должно было произойти последнее его увеличение на полгода. Рост периода дожития уменьшает ежемесячные выплаты, если они превышают 5% от выплат страховой пенсии (в противном случае скопленные средства выплачиваются единовременно). По оценке ЦБ, почти 90% застрахованных лиц получают такие именно выплаты.

Однако, как отмечает Минтруд, нынешний подход к расчету периода дожития, основанный на данных о смертности за предшествующий год, приводит к его занижению - и, как следствие, к завышению размера накопительной пенсии. Поэтому министерство вместо данных за прошлый год хочет использовать прогнозы продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет на текущий.

Как объясняет демограф из Высшей школы экономики Евгений Андреев, инициатива Минтруда действительно позволит несколько улучшить качество прогнозов продолжительности жизни пенсионеров.

"Если правительство одобрит этот законопроект, то ПФР будет считать период дожития с помощью результатов прогноза", - говорит он.

Увеличение срока дожития традиционно лоббируют, в частности, НПФ, которые подвержены рискам того, что они будут платить клиентам дольше, чем было рассчитано при определении ежемесячных выплат, что особенно критично для фондов, у которых больше женщин в их клиентской массе. Сейчас же, наоборот, более короткий "официальный" срок дожития позволяет получать пенсию не только из своих накоплений, но и, когда они закончатся, из других средств фонда.

Балансированием накопительной пенсионной системы Минтруд занялся накануне возможного ее перезапуска - о том, что внеобходимо принимать закон о новой, добровольной накопительной пенсионной системе, на коллегии Минфина на этой неделе заявляли его глава, первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Актуальности задаче добавляет тот факт, что "старые" пенсионные накопления предполагается сделать частью новой системы, передав их НПФ в качестве индивидуального пенсионного капитала граждан.