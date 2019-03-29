29 марта. FINMARKET.RU - В России впервые за 4 года вырос уровень конкуренции, следует из доклада Аналитического центра при правительстве (АЦ).

Свой доклад о состоянии конкуренции вс точки зрения самих предпринимателей АЦ представит на Красноярском экономическом форуме, пишет "Коммерсант"

В исследовании участвовали 1,3 тыс. человек, 79% из них представляют микробизнес. Впервые с 2015 года доля предпринимателей, оценивших степень конкуренции как высокую и очень высокую, выросла в 2019 году до 51% - после плавного снижения с 53% в 2015 году до 46% в 2018 году. При этом доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или вообще ее отсутствие, снизилась до 22% в 2019 году против 27% в 2018 году.

На сильную конкуренцию указывали предприниматели, работающие в областях культуры, спорта, досуга и развлечений, текстильного и швейного производства, пищепрома и производства неметаллических изделий. На слабую - представители традиционно монопольных ТЭК, производства и распределения электроэнергии, газа, воды, а также химпрома, здравоохранения и соцуслуг.

Некоторым объяснением происходящего может служить снижение доли заявивших о росте числа конкурентов: 47% в 2019 году против 48% в 2018 году и 49% в 2017 году. Доля отметивших снижение числа конкурентов, напротив, в течение последних четырех лет относительно стабильна (в 2019 году - 23%). Основными причинами снижения числа конкурентов стали антиконкурентные действия органов власти (на это указали 46% предпринимателей, отметивших сокращение числа конкурентов) и изменения регуляторики (40%). Среди прочих причин беспокойство вызывает уход российских конкурентов с рынка - доля отметивших эту тенденцию подскочила в 2019 году на 15 п. п. - до 43%.

Впрочем, в АЦ отмечают, что уровень конкуренции определяет не только число участников, но и ее интенсивность. "В пользу роста интенсивности ценовой конкуренции свидетельствует устойчивый рост чувствительности спроса по цене: производители чувствуют себя менее уверенно относительно сбыта своей продукции в случае увеличения ее цены",- отмечает Елена Ковалева. Так, 61% предпринимателей ответили, что при увеличении цены продукции на 10-15% объем их продаж снизится на 10-15% и более.

Самыми популярными способами повышения конкурентоспособности у компаний остаются снижение затрат (используют последние 3 года 61%), обучение персонала (47%) и новые маркетинговые стратегии (43%). Наиболее серьезными барьерами для развития бизнеса предприниматели называют высокие налоги (63%), нестабильность госрегулирования (47%), сложность доступа к финансам (46%) и нехватку квалифицированных кадров (37%). Неудовлетворенность предпринимателей действиями органов власти в 2019 году выросла: 42% считают, что власти только мешают бизнесу своими действиями и инициативами (против 40% в 2018 году).