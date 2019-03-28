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28 марта 2019 года 11:07
Российскими заводами Ford интересуются азиатские инвесторы
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28 марта. FINMARKET.RU - Азиатские инвесторы заинтересованы в покупке российских заводов Ford, решение о закрытии которых приняли акционеры совместного российско-американского Ford Sollers. В частности, речь идет о корейском Hyundai, рассказали "Известиям" источники, знакомые с деталями переговоров. По некоторым данным, интерес проявляет и китайский GAC Motor. Информацию о том, что приобретение производственных площадок обсуждается, подтвердили представители Ford Sollers. Как сообщалось, заводы по выпуску легковых автомобилей закроют к концу июня. Российский рынок легковых автомобилей для Ford оказался убыточным - именно это стало причиной принятия решения, пояснил исполнительный вице-президент компании Стивен Армстронг. Судьба американских предприятий во Всеволожске и Набережных Челнах может решиться уже в этом месяце. Сокращение персонала будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой компенсаций. Сотрудников двух предприятий - в Набережных Челнах и Елабуге - уже готов пригласить КамАЗ. А все вопросы о дальнейшей судьбе завода во Всеволожске будет решать собственник площадки Ford Sollers, однако власти региона возьмут на себя обязанности по трудоустройству работников предприятия, сообщила "Известиям" начальник пресс-службы губернатора Ленинградской области Екатерина Путронен. По ее словам, региональная служба занятости уже сформировала банк вакансий во Всеволожском районе для работников завода. Представитель КамАЗа Олег Афанасьев отметил, что на предприятии с общей численностью в 40 тыс. человек достаточно вакансий для трудоустройства увольняемых сотрудников с заводов в Набережных Челнах и Елабуге. По словам исполнительного директора Объединения автопроизводителей России Игоря Коровкина, уход из России обойдется американскому автоконцерну минимум в 600 млн рублей. Эти деньги пойдут на то, чтобы рассчитаться с подпадающими под сокращение сотрудниками и закрыть задолженность перед бюджетами разных уровней по налогам и неналоговым платежам. Российско-американскому СП также предстоит погасить долги перед ВЭБом. В 2011 году он выделил на развитие СП 36 млрд рублей, а в 2015 г. - еще 13,5 млрд рублей. Официальной информации о том, какая часть уже погашена, нет. В Ford Sollers "Известиям" сказали, что ведут переговоры о реструктуризации кредитной линии, но подробностей не раскрыли. Об этом журналистам также сказал и председатель госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, американский автопроизводитель обратился в ВЭБ и стороны обсуждают возможные варианты. Рассчитаться с долгами Sollers помогла бы продажа производственных площадок. Но сделать это будет непросто, считает И.Коровкин. При этом он обратил внимание на законсервированный 4 года назад после ухода из России Opel завод GM в Санкт-Петербурге, который до сих пор не работает. И.Коровкин не исключает, что интерес к площадкам Ford может проявить китайский GAC Motor, который планирует в 2019 году выходить в Россию с линейкой кроссоверов. По словам источника "Известий" на предприятии во Всеволожске, на завод приезжали представители одного из азиатских автобрендов. Но, по его сообщению, речь идет о корейской марке. Другой источник, знакомый с деталями переговоров, уточнил, что это были представители Hyundai. Представитель "Хендэ Мотор СНГ" отказался от комментариев. Пресс-секретарь СП Ford Sollers Екатерина Комарова сказала "Известиям", что переговоры о приобретении производственных площадок идут, есть интересанты, но договоров о продаже пока нет.
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