Жесткие санкции введут за отказ пускать в квартиры газовщиков

28 марта. FINMARKET.RU - Сегодня не существует ответственности за недопуск в квартиры для проверки газового оборудования. Минстрой разработал поправки, которые вводят довольно жесткиеза отказ пускать в квартиры газовщиков. Вплоть до отключения газа. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

По ее словам, такие нормы содержатся в поправках к 410 постановлению правительствао мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С текстом документа можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На прошлой неделе закончилось его публичное обсуждение. И сейчас все предложения анализируются.

Эксперт напоминает, что сегодня по тому же 410 постановлению все владельцы газового оборудования должны заключать индивидуальные договоры на его обслуживание. При этом человек может выбрать любую организацию, которая на конкретной территории занимается обслуживанием и ремонтом газовых плит и колонок. И только после заключения договора сотрудники эксплуатирующей организации могут попасть в квартиру и провести проверку.

В то же время, отмечает Светлана Разворотнева, пока не существует ответственности граждан за недопуск в квартиры для проверки газового оборудования.

"Санкции как раз и заложены в изменениях в 410 постановлению правительства. Одна из них - это отключение от газоснабжения", - подчеркивает Разворотнева.

Этот проект, кстати, конкретизирует перечень работ, которые должны выполняться в рамках заключенного договора обслуживающей организации с собственником.