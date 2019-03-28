У МФО может появиться свой стандарт взыскания долгов

28 марта. FINMARKET.RU - У микрофинансовых организаций (МФО) может появиться свойвзыскания долгов, положения которого затронут и деятельность коллекторов.

Проект стандарта по работе с просроченной задолженностью разработала для своих членов СРО "МиР", пишет "Коммерсант" . Согласно проекту документа, каждаяобязана разработать и утвердить базовые алгоритмы при взыскании долга, в том числе проведения личных и телефонных переговоров, составления сообщений и писем должникам. Взыскивать долг смогут только опытные сотрудники.

Исполнение требований стандарта и законодательства СРО будет проверять как в рамках комплексных проверок, так и внепланово по жалобам граждан. При выявлении нарушений МФО может быть вынесено предписание, выписан штраф или за многочисленные нарушения она будет исключена из СРО.

Косвенно стандарт затронет и коллекторов: МФО будут обязаны обеспечить выполнение его положений как при передаче долгов напо агентской схеме, так и при их продаже. В случае нарушения норм коллектором СРО будет наказывать МФО, передавшую долг.

Основная цель создания стандарта - иметь инструмент воздействия на участников микрофинансового рынка. Сейчас процесс возврата просрочки микрофинансистами контролирует Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Но у ЦБ и СРО нет рычагов воздействия.

Банк России участвует в проекте СРО. "Итогом должно стать внедрение единых для всех участников дополнительных требований к работе с просроченной задолженностью, направленных на развитие принципов ответственного кредитования на микрофинансовом рынке",- пояснили в ЦБ.

Коллекторы тоже не против, но эксперты сомневаются, что новый стандарт улучшит ситуацию для должников. "Он может оказать положительное влияние на информационный фон вокруг деятельности коллекторских агентств, ведь зачастую им приписываются нарушения закона, совершаемые МФО или "серыми" коллекторами, и облегчить ведение бизнеса", - говорит глава департамента контроля качества НЮС "Амулекс" Нурида Ибрагимова. Однако, по ее мнению, наделение СРО наравне с ФССП функциями контроля и применения санкций в отношении МФО может повлечь чрезмерное давление на них. Причем, добавляет глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова, "есть сомнения, что СРО будет так же объективно реагировать на нарушения, как ФССП, так как в состав его контролирующих комитетов входят сотрудники тех же МФО и у них присутствует "цеховая солидарность".