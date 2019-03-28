КС разъяснил порядок капремонта - ответственность несут все собственники

28 марта. FINMARKET.RU - Конституционный суддалпо вопросу о том, можно ли возложить расходы за капитальный ремонт многоквартирного дома на государство, если часть квартир в нем приватизирована. Ответственность за содержание своего имущества обязаны нести все собственники - такой вердикт вынесли судьи, пишет "Российская газета".

С просьбой о проверке положений статьи 190.1 Жилищного кодекса РФ обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, закон о приватизации 1991 года и последующие изменения законодательства привели к нарушению конституционного принципа равенства перед законом и судом.

Согласно оспоренной норме ЖК РФ, за счет средств казны или бюджета субъекта РФ капремонт в многоквартирном доме можно провести только "если до даты приватизации первого жилого помещения такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта", но к моменту приватизации первого жилого помещения или после нее, ремонт проведен не был. Данное условие, полагают депутаты, порождает неравенство между гражданами - собственниками, приватизировавшими жилые помещения в домах, включенных в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта фонда до даты первой приватизации, и теми, кто приватизировалв домах, включенных в такие планы после первой приватизации.

Как указывает "РГ", судьи КС в свою очередь напомнили, что процесс приватизации в нашей стране объявлен бессрочным. При этом суд полагает, что внесенные уточнения как раз направлены на соблюдение конституционного принципа справедливости и равенства. А оспоренная норма не содержит признаков неопределенности, что могло бы стать основанием для рассмотрения жалобы. То есть для разрешения вопроса не требуется вынесение итогового решения в виде постановления.

КС, напомнил, что "правило о несении собственником бремени содержания принадлежащего ему имущества закреплено в статье 210 ГК РФ и является базовым для дальнейшего законодательного и договорного регулирования обязанностей собственника". Следовательно, переход права собственности на имущество от одного лица к другому, по общему правилу, предполагает и переход к новому собственнику бремени содержания этого имущества: вместе с правом частной собственности на квартиру граждане приобретают и обязанности по содержанию своего жилья, в том числе общего имущества многоквартирного дома. Взятые ранее обязательства муниципалитеты должны исполнить, но после приватизации первого жилого помещения ответственность за объект недвижимости в целом несут все собственники пропорционально своей доле.

Если же условие об обязательном включении в план капремонта до начала приватизации убрать из законодательства, то такое решение, во-первых, повлечет фактически необоснованное обогащение граждан-собственников за счет бюджета (ведь состояние дома улучшится и квартиры в нем подорожают), а во-вторых, возложит на государство обязанность по содержанию чужого имущества, что закон допускает лишь в исключительных случаях. Наступление такого случая и регулирует статья 190.1 ЖК РФ. Которая, кстати, была разработана во исполнение решения КС РФ, вынесенного в 2016 году.

В определении КС подчеркивается, что положения статьи 190.1 ЖК РФ не отменяют обязанность бывших наймодателей по проведению капремонта нуждающихся в нем домов, предусмотренную статьей 16 закона о приватизации 1991 года. Оспоренная статья "является элементом правового механизма исполнения данной обязанности и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан, приватизировавших жилые помещения в многоквартирных домах, не требовавших капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения".