Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян

28 марта. FINMARKET.RU -и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, сообщают "Ведомости", ссылаясь на гендиректора платежной системы в России Екатерину Петелину.

"Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории", – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике. Кроме того, люди могут обращаться за кредитом впервые – о них у бюро нет сведений. Наконец, кредитное поведение может быть устаревшим, а транзакционное – актуально, отмечает она.

Visa может проанализировать, как человек тратит по картам разных банков, и дать целостную картину его поведения, присвоив ему скоринговый балл. У клиента может быть зарплатная карта в одном банке и любимая карта с баллами для путешествий в другом, приводит она пример. По этим картам он выглядит разным человеком: один снимает деньги в банкомате и иногда использует карту для мелких покупок, другой – премиальный клиент, покупающий одежду в Италии. Несмотря на миф, что зарплатный банк знает о клиенте все, он видит 40% информации, привел результаты пилота гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Важно для кредитного скоринга и то, если у человека есть отдельная карта для покупок в интернете и он использует ее для оплаты, скажем, азартных игр.

Работу с банками ведет "«Эквифакс": он обращается к Visa и по запросу банка выдает ему итоговый скоринговый балл заемщика, передал Лагуткин через представителя.

Хотя в роли агрегатора выступает БКИ, в базу попадут данные не только о кредитных картах, но и о дебетовых. Сбор базы происходит в офлайн-режиме: банки – участники проекта раз в неделю предоставляют через бюро зашифрованные номера всех карт всех своих клиентов.

15 банков, в том числе «очень крупные розничные игроки», подтвердили, что готовы использовать сервис Visa, указывает Петелина.