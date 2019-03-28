Пенсионные фонды спасут по банковской системе

28 марта. FINMARKET.RU - Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с предварительной версией законопроекта о санации частных пенсионных фондов. Управлять средствами обоих фондов будет одна компания. Она будет передавать средства ЦБ в капитал проблемных фондов, собственником которых станет регулятор. Риски, связанные с оттоком из санируемогозначительной части клиентов, должен будет нивелировать мораторий на перевод пенсионных накоплений и выплаты гражданам.

Основные положения документа изложил в середине марта зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы по НПФ при комитете по финансовому рынку Госдумы. Получение документа от одной из пенсионных СРО подтвердили "Ъ" несколько фондов. Законопроект вносит поправки в законы "О НПФ", "О Банке России" и "О банкротстве". Как ранее указывал господин Чистюхин, концепция санации была разработана ЦБ совместно с Минфином. Минфин перенаправил вопросы “Ъ” в Банк России, который ответил, что законопроект находится в стадии разработки, а потому "комментарии преждевременны".

Согласно законопроекту, за счет средств ЦБ будет формироваться Фонд консолидации пенсионного сектора. При этом управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) будет осуществлять меры по предупреждению банкротства НПФ за счет средств нового фонда. С помощью этой управляющей компании ЦБ санирует банки с 2017 года. В целом предлагаемый механизм санации НПФ похож на действующую схему оздоровления банков. УК ФКБС в качестве временной администрации будет проводить докапитализацию проблемного НПФ — за счет средств ЦБ, который таким образом станет акционером проблемного фонда. В дальнейшем УК ФКБС может использовать восстановленные собственные средства НПФ для пополнения накоплений и резервов, которые в будущем пойдут на пенсионные выплаты гражданам.