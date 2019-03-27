В Минтруде обсуждают отмену сокращенной 36-часовой недели

27 марта. FINMARKET.RU - Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили "Известиям" в ведомстве. Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством. По подсчетам "Известий", увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.

Инициатива включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако материалов Минтруда по этой теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.

Вместе с этим в министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу, сообщила газете зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах.

"Сотрудники министерства говорят, что ведут "работу по отмене устаревших норм". Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится", — рассказала она.

По данным Росстата, в сельской местности проживают 37,6 млн человек. Более половины из них — 20,3 млн — женщины. Из них трудоустроены 63,3%. Таким образом, мера коснется около 12,9 млн работниц.

Увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы на селе, предупредил проректор Академии труда Александр Сафонов.

"Если сотрудники трудятся больше, для выполнения того же объема работы понадобится меньше людей", — пояснил он.

Уровень зарплат на селе низкий, и сокращенный рабочий день позволяет женщинам выращивать продукты на личных участках, чтобы семьи могли сохранять достойный уровень жизни, добавил Александр Сафонов.

"Отмена сокращенного рабочего времени для женщин в сельской местности может негативно отразиться на реализации вышеуказанных программ и экономике России в целом", — уверена доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Анастасия Буянова..

Эксперт добавила, чтов сельском хозяйстве и так один из самых тяжелых — как из-за климатических условий, так и из-за сложного графика работ.