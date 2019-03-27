ЦБ начнет контрольные закупки страхования жизни

27 марта. FINMARKET.RU - 1 апреля в силу вступают новыек продаже полисов страхования жизни. Страховщики и банки больше не смогут продавать полисы инвестиционного страхования жизни под видом банковских вкладов. А если попытаются, им будут грозить санкции со стороны Банка России - предписания и штрафы. О том, в чем заключаются новые требования к продаже таких продуктов, как именно ЦБ будет их контролировать, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

"Документ очень простой и у него одна цель: добиться того, чтобы потребители, приобретающиежизни, располагали полной и достоверной информацией о продукте, четко представляли, что именно они покупают и на что могут рассчитывать. Прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни, где есть определенные проблемы. Многие граждане используют этот финансовый инструмент как альтернативу банковскому вкладу. Но из-за некорректных продаж, когда часть информации о продукте не раскрывается должным образом, ожидания клиентов оказываются завышенными. Именно на решение этой проблемы преимущественно и направлено регулирование", - рассказал Ф.Габуния.

Когда требования Банка России вступят в силу, те, кто продает такие продукты, включая посредников, должны будут сообщать клиентам о том, что инвестиционное страхование жизни не является, например, банковским депозитом, что вложенные деньги государством не страхуются, что инвестиционный доход не гарантирован, пояснил он.

Кроме того, раскрытию подлежат сведения о том, какая часть вложенных клиентом средств будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику. Агентские комиссии съедают часть доходности, поэтому информация о размере агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения и иных платежей должна доводиться до потребителей.

С 1 апреля страховщики и их посредники обязаны буду сообщать клиентам, какая часть вложенных средств будет проинвестирована, а какая - пойдет на премию посреднику.

Указания Банка России имеют прямое действие. За неисполнение предусмотрена ответственность и меры воздействия со стороны ЦБ как регулятора страхового рынка. Плюс, по нашему мнению, наличие указания Банка России послужит дополнительным убеждающим аргументом в диалоге страховщиков с их посредниками (преимущественно банками), которые продают страховые продукты и также обязаны соблюдать требования по раскрытию информации.

Страховщики и некоторые эксперты выражали опасение, что введение новых требований к продаже продуктов инвестиционного страхования жизни снизит темпы роста этого сегмента и рынка в целом.

"Если вследствие того, что страховщики и посредники начнут раскрывать информацию о продукте, продажи упадут, это всего лишь будет означать, что до этого, когда продажи были высокие, раскрывалась не вся информация и клиент делал свой выбор, не обладая полной картиной. Такое снижение является вообще правильным, я бы его даже приветствовал. Однако, мне представляется, в отрасли есть все возможности переконфигурировать этот продукт так, чтобы он был действительно выгоден покупателю", - сказал Габуния.

Банк России не исключал, что может запретить продажу ИСЖ агентами. Как отметил Ф.Габуния:" Мы решили, что сначала попробуем пойти путем менее жестким и ограничимся требованиями по раскрытию информации. Если по каким-то причинам результата не будет и мы это увидим, то вполне возможно, вернемся к каким-то более жестким мерам, включая запрет на продажу инвестиционного страхования жизни агентами".