"Совет рынка" против поддержки мусорных ТЭС

27 марта. FINMARKET.RU - "Совет рынка" проанализировал различные технологии обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая мусорные теплоэлектростанции (ТЭС). И пришел к выводу, что они имеют наибольший срок окупаемости и не могут быть реализованы без мер поддержки. Результаты анализа представили на прошлой неделе на заседании наблюдательного совета "Совета рынка", пишут "Ведомости".

Сейчас в России строится пять мусорных- четыре в Московской области общей мощностью 280 МВт и одна в Татарстане - 55 МВт. Проекты реализует "РТ-инвест" Андрея Шипелова и "Ростеха" по программе поддержки генерации на возобновляемых источниках энергии. Она предусматривает возврат инвестиций с гарантированной базовой доходностью 12% через повышенные платежи промышленных потребителей электроэнергии. Предприятия должны быть построены в 2020-2022 гг. Строительство подмосковных станций оценивается в 155 млрд руб., они будут вырабатывать до 2,2 млрд кВт ч в год и смогут ежегодно перерабатывать 2,8 млн т мусора.

Мусоросжигательные заводы позволяют быстро снизить объем захораниваемых отходов, однако в их строительство закладывается идеологическое отставание в способах обращения с мусором, говорится в материалах "Совета рынка". Ввод избыточных энергетически неэффективных мощностей окажет негативное влияние на электроэнергетику. Кроме того, без действующих мер поддержки технология является убыточной и не сможет окупиться в обозримом будущем.

"Совет рынка" считает, что строительство и эксплуатацию мусорных ТЭС должны оплачивать только потребители электроэнергии того региона, в котором строятся заводы. Размер ежемесячных платежей для станций нужно сократить до цены, установленной по результатам долгосрочного конкурсного отбора мощности, причем этот подход должен распространяться на уже заключенные договоры по мусорным ТЭС, рассказал "Ведомостям" представитель регулятора: "Недополученную выручку мусорных ТЭС при этом возможно обеспечивать за счет иных субсидий, например из федерального бюджета, формируемого в том числе за счет платежей за негативное воздействие на окружающую среду".

Мусорные ТЭС действительно очень дорогие, говорит партнер практики "Электроэнергетика" Vygon Consulting Алексей Жихарев. Ежемесячный платеж за их мощность составляет около 4 млн руб. за 1 МВт, тогда как на 2022-2024 гг. цена за мощность на конкурентном рынке сложится в диапазоне 150 000-200 000 руб. за 1 МВт в месяц.