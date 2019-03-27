Решение о компенсации за поставку топлива на внутренний рынок пока не принято

27 марта. FINMARKET.RU - Правительство так и не приняло решение увеличить компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Вице-премьер Дмитрий Козак 26 марта провел совещание с представителями нефтяных компаний, по итогам которого глава Минэнерго Александр Новак объявил об изменении формулы демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть. Демпфер должен защищать внутренний рынок топлива от колебаний цен на нефть, и при высоких ценах экспорта топлива бюджет доплачивает нефтекомпаниям часть разницы между этими ценами и условной внутренней ценой. Теперь условную внутреннюю цену для расчета демпфера на дизтопливо предложено снизить с нынешних 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну, на бензин - с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за тонну. Подобное изменение должно было существенно увеличить компенсации нефтекомпаниям из бюджета.

Между тем на самом деле окончательное решение так и не было принято. По данным "Коммерсанта" , на совещании отсутствовал представитель Минфина, при этом министерство по-прежнему выступает против корректировки демпфера.

Глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов говорил "Коммерсанту" ранее, что выпадающие доходы от изменения демпфера оцениваются в 120-190 млрд руб. в год и что "в этих условиях Минфин будет настаивать на стопроцентной компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих в связи с изменением механизма демпфера".

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что "правительство поддерживает отраслевой подход по корректировке параметров демпфера, но окончательные параметры и сроки не согласованы". Между тем рост субсидий должен был смягчить для нефтекомпаний продление действия соглашений с правительством об ограничении цен на внутреннем рынке до середины года.

По словам нескольких источников "Коммерсанта", Минфин предлагает компенсировать расходы на корректировку демпфера увеличением НДПИ для нефтяников. Это означает, что компании с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой ("Роснефть", "Сургутнефтегаз") понесут потери, тогда как компании с высокой долей переработки ("Газпром нефть", ЛУКОЙЛ) могут оказаться в выигрыше, как и частные переработчики (New Stream). Подобный незапланированный рост НДПИ сам Минфин неоднократно практиковал в последние годы. С другой стороны, собеседники газеты допускают, что заявленное изменение параметров демпфера может быть просто реализовано не полностью.