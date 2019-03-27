В России появится еда для пенсионеров

27 марта. FINMARKET.RU - На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой "для пожилых". Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью (то есть богата макро- и микроэлементами) и проста в приготовлении, зафиксирована в "дорожной карте" первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. За выполнение этого пункта отвечают Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания). Разработка рецептур "продуктов для пожилых" уже началась, сообщил "Известиям" научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

"Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами", - пояснил он. Продукция для пенсионеров будет соответствовать принципам здорового питания и способствовать устранению дефицита микро- и макронутриентов, добавила ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова. "В ходе исследований фактического питания населения России установлено, что большинство пожилых испытывают недостаток различных микронутриентов. Такой дефицит можно компенсировать, включив недостающие вещества в пищевые продукты ежедневного потребления", - рассказала она.

В Минздраве не смогли оперативно предоставить ответ на вопрос газеты, участвует ли ведомство в разработке рецептур продуктов для пенсионеров. Однако это уже не первый случай, когда власти хотят поправить здоровье россиян с помощью еды. Например, ранее Минздрав и Роспотребнадзор выступали с предложением йодировать всю соль для профилактики заболеваний щитовидной железы.

В первую очередь в рационе многих пожилых людей не хватает белков, и именно их дефицит приводит к разрушению и дряхлению мышечной ткани, объяснил "Известиям" руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Выходом могут стать популярные у бодибилдеров белковые смеси или их аналоги, но убедить пожилых людей включить их в рацион будет проблематично, считает диетолог.

Альтернативой, по его словам, может быть употребление разнообразной богатой белками пищи - мяса, рыбы и творога. Нормой считается потребление не менее 1 г белка на килограмм веса в день, сказал эксперт. Например, этому примерно соответствует 100 г пятипроцентного творога, 170 г говядины и 150 г рыбы.

Производством "фастфуда для пожилых" займутся частные компании, уточнил В.Тутельян. Их перечень, по его словам, пока не определен.