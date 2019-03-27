Бывшему министру предъявлено обвинение в мошенничестве

27 марта. FINMARKET.RU - Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в рамках дела о выводе из страны похищенных 4 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. "Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Ему инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сказала С.Петренко "Интерфаксу". Она отметила, что М.Абызов задержан и "в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения".

Ранее С.Петренко сообщила, что по данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, М.Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

"Действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области", - сказала С.Петренко, отметив, что похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.

Подозреваемыми по уголовному делу также являются экс-глава ООО "РУ-КОМ" Николай Степанов, бывший член совета директоров АО "СИБЭКО" Максим Русаков, экс-председатель ликвидационной комиссии новосибирского АО "Сибэнергострой" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор АО "СИБЭКО" Александр Пелипасов и членом совета директоров и бывший гендиректор новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

М.Абызов являлся министром РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года.

Под термином Открытое правительство в России в настоящее время понимается не орган власти или бюрократическая структура, а система принципов организации государственного управления, основанная на вовлечении граждан, общественных организаций и бизнес-объединений в принятие и реализацию властных решений. В мае 2018 года должность М.Абызова была упразднена.

В последнее время он проживал за рубежом - в Италии и США, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан", - сказал собеседник агентства.

Президенту РФ Владимиру Путину было заранее доложено о ситуации с экс-министром по делам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Премьер РФ Дмитрий Медведев также в курсе ситуации с задержанием М.Абызова, подтвердил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. При этом О.Осипов подчеркнул: "Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (М.Абызова) коммерческой деятельности".

"Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - заметил пресс-секретарь премьера.

Вместе с тем О.Осипов добавил, что "если будет доказано, что М.Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона".

М.Абызову может грозить до двадцати лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса о создании преступного сообщества.

Согласно Уголовному кодексу РФ, деяния, предусмотренные статьей 210 (Организация или участие в преступном сообществе), "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Часть 4 статьи УК РФ "Мошенничестве", по которой также подозревается экс-министр, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.