В восьми регионах реализуются пилотные проекты по снижению бедности

26 марта. FINMARKET.RU - В восьми субъектах РФ Минтруд начал реализовывать пилотныепо снижению бедности. "Сейчас в восьми субъектах мы начали реализовывать пилотные проекты по снижению бедности. Важно, что на уровне регионов мы сможем "дойти" до каждой семьи и понять, в чем причина бедности и как конкретной семье помочь, в том числе с помощью социального контракта - технологии, которая реализуется с 2013 года и показывает свою эффективность", - сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Социальный контракт, пояснил он, - это обязательства семьи в обмен на помощь со стороны государства: например, содействие в поиске работы, выделение средств на открытие собственного дела или личного подсобного хозяйства, профобучение. Словом, то, что в итоге скажется на росте доходов семьи и выведет ее из числа бедных, сказал министр.

По итогам 2017 года 13,2% населения проживает за чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, по состоянию на конец 2018 года численность малоимущих составляла 12,9%.

М.Топилин напомнил, что президент России поставил задачу - снизить число бедных в два раза. "Чтобы ее добиться, нам необходимо работать с новыми инструментами, применять новые социальные технологии, потому что естественным образом данный показатель в два раза не снизится", - подчеркнул глава Минтруда. Он также рассказал, что со следующего года будет предусмотрено софинансирование из федерального бюджета расходов регионов на социальные контракты, о чем говорил президент в послании. Нормативная база будет подготовлена до конца этого года.

"Бедность в стране должна сократиться в том числе благодаря реализации национальных проектов. Возьмем проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он включает в себя строительство дорог, а это новые рабочие места с конкурентной зарплатой. Или, например, проект "Международная кооперация и экспорт". Это тоже развитие отраслей, новые финансовые возможности предприятий и дополнительные рабочие места. В ближайшее время изменения в лучшую сторону будут происходить во всех областях", - сообщил М.Топилин.

Министр считает, что государство, оказывая услуги в социальной сфере, должно использовать принцип "клиентоориентированности". Президент в послании сказал, что люди должны получать социальные выплаты без большого количества справок, что необходимо упростить систему. "Это возможно делать за счет обмена данными, которые имеются в государственных органах, и тогда походы граждан по инстанциям сокращаются. Есть регионы, которые уже настроили такую систему, например Татарстан и Москва. Они уделяют этому вопросу большое внимание", - рассказал М.Топилин. По его словам, на федеральном уровне такая работа тоже ведется. Минтруд принимает активное участие в разработке законопроекта, который инициирован заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. Предложен механизм, который позволит сократить количество документов, необходимых для оформления льгот, пособий, налоговых вычетов и перевода предоставления ключевых госуслуг в проактивный формат. "Цель проактивного формата - дать гражданам возможность узнать о своих правах на социальную поддержку без длительных хождений по различным кабинетам. Гражданин сможет лишь однократно обратиться для получения нескольких услуг, вместо того, чтобы ходить за справками в разные социальные службы". - сообщил глава Минтруда.