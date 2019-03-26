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26 марта 2019 года 09:52
Переехавшим в город селянам предложили повысить пенсию
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Виктор Драчев/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Россиянам, проработавшим в сельской местности более 35 лет, предлагают делать 25-процентную надбавку к пенсии вне зависимости от того, продолжают они жить в деревне после выхода на пенсию или переехали в город. Законопроект об этом внесен в Госдуму группой депутатов и членов Совета Федерации, сообщает "Российская газета". По действующему закону, прибавку в 25 процентов к страховой пенсии или страховой пенсии по инвалидности получили с 1 января этого года все, кто отработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжает жить в сельской местности. Те же, кто переехал в город, надбавку не имеют. В то же время есть люди, которые, работая в сельском хозяйстве, значительно перевыполнили требования по страховому стажу, и после выхода на пенсию не переехали на новое место жительства, но повышенную фиксированную выплату к пенсии все равно не получают, говорится в пояснительной записке к документу. Это происходит из-за того, что изменились границы муниципального образования, и населенные пункты, в которых они живут, сменили статус и больше не считаются сельской местностью. Бывают и другие ситуации, например, когда люди с огромным стажем работы в сельском хозяйстве, вынуждены менять место жительства в преклонном возрасте из-за сильного ухудшения здоровья, потому что им стал необходим уход родных и близких. И в этом случае они тоже лишаются "сельской" надбавки к пенсии. Авторы законопроекта посчитали такое положение вещей несправедливым. И предложили его изменить, дополнить одну из статей закона о страховых пенсиях нормой, что люди со стажем работы на селе не меньше 35 лет имеют право на доплату к пенсии вне зависимости от проживания в сельской местности. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
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