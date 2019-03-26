Законодатели предлагают упростить регистрацию дачной недвижимости

26 марта. FINMARKET.RU - В мае Госдума рассмотрит законопроект о продлении еще на год - до 1 марта 2020 года так называемой дачной амнистии, то есть упрощенного порядка регистрации недвижимости на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства. Но есть предложение сделать амнистию бессрочной, пишет "Российская газета"

Впервые такое понятие, как "дачная амнистия", появилось в 2006 году. Потом "дачная амнистия" неоднократно продлевалась. По экспертным оценкам, за 13 лет ее существования было оформлено в собственность 13 млн домов и дач.

В августе прошлого года с внесением поправок в Градостроительный кодекс изменился весь порядок оформления строительства домов. Тем, кто не успел оформить свои строения в собственность, установили переходный период - до 1 марта нынешнего года. Именно до этого времени можно было зарегистрировать дом или дачу только по одному документу - техплану, который делает кадастровый инженер. Сейчас все изменилось - в полную силу заработал уведомительный порядок регистрации недвижимости.

В нем в принципе нет ничего сложного, отмечает РГ: пришел в центр госуслуг, взял бланк, заполнил его, нарисовал от руки план дома, его расположение на участке и приложил документы на владение землей. Все эти документы должны уйти в администрацию, в ведении которой находится земля, на которой располагается или поселок, или дачное товарищество. Администрация обязана рассмотреть документы в течение 7 дней.

А что делать людям, которые уже завершили строительство, но так пока и не дошли до Росреестра, или тем, кто в процессе стройки. Как поясняет "Российской газете" гендиректор МособлБТИ Александр Беднягин, сейчас главная проблема будет заключаться в том, что человек, начав строительство дома, не подумал о том, что нужно соблюдать отступы от границ земельного участка - 3 метра. "Если отступы не соблюдены, придет ответ о несоответствии возводимого дома градостроительным нормам", - поясняет А.Беднягин. Выхода здесь два - если объект еще в начале стройки, то передвигать фундамент. Если он уже завершен, идти в суд. Но правоприменительной практики пока на этот счет нет, поэтому как суды начнут квалифицировать подобные дела, сейчас никто не знает.

Есть и еще нюансы, которые могут послужить отказом для разрешения на строительство. Например, собственник участка должен выяснить, не находится ли его земля в какой-либо зоне, ограничивающей строительство.

Без подписи уведомления о начале строительства нельзя и закончить стройку. Ведь в течение месяца после ее окончания, по новым правилам, нужно подавать аналогичное уведомления в адрес той же администрации. А если она не разрешила стройку, она и закончить ее не разрешит. И тогда невозможно будет зарегистрировать дом. А любой незарегистрированный капитальный объект недвижимости рано или поздно попадет в список самостроя. И тогда придется сносить дом за свой счет.

В Госдуме полагают, что россиянам надо дать возможность оформить свои дома в собственность без таких вот проблем. Хотя бы те, которые уже строятся или достраиваются.

При этом член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук считает, что можно рассмотреть вопрос о бессрочном продлении дачной амнистии. По его словам, продление амнистии на год - половинчатое решение. "По истечении этого срока снова останутся люди, которые по тем или иным причинам оформитьне успели, и мы столкнемся с той же проблемой", - отмечает депутат. И добавляет, что стимулировать людей к оформлению недвижимости в собственность нужно не путем жесткого запрета - не успел оформить дом, снесем его, а так, чтобы новые нормы прививались постепенно и каждый собственник понимал, что оформить свою недвижимость в его же интересах.