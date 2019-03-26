Как будут выбирать подрядчиков для госстроительства

26 марта. FINMARKET.RU - Минфини Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовили новые правила оценки заявок при выборе подрядчиков для государственного строительства дорог и уникальных, технически сложных и опасных объектов по госзаказу.

С копией соответствующего постановления правительства ознакомились "Ведомости" , и подлинность документа подтвердил собеседник газеты в аппарате правительства.

Согласно новым правилам, при заказах на строительство только опыт участника может быть нестоимостным критерием. Сам опыт может оцениваться по цене (суммарная стоимость или цена самого дорогого выполненного контракта) или числу уже выполненных в прошлом контрактов. Зато значимость этих нестоимостных критериев будет вдвое выше: не 20%, как сейчас, а 40%.

Как объясняет замруководителя ФАС Михаил Евраев, постановление позволит повысить качество исполнения контрактов на строительство и сделать систему оценки на конкурсах более прозрачной.

Государство смещает акцент в сторону привлечения высококвалифицированных участников строительного рынка и, соответственно, повышения качества строительных работ, полагает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов.

Но если сейчас кроме стоимости и опыта заказчик может оценить квалификацию сотрудников, обеспеченность материально-техническими ресурсами подрядчика, его деловую репутацию, с вступлением в силу новых правил выставлять эти критерии он не сможет, предупреждает руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. Это сильно сужает возможности заказчика: получается, он сможет оценить опыт компании, но не ее специалистов - т. е. когда-то давно исполнивший контракт подрядчик без людей и в предбанкротном состоянии имеет большие шансы получить заказ, рассуждает Сухадольский. А вероятность того, что остальные строительные работы выведут из-под аукциона в конкурс, крайне мала, предупреждает он.

С другой стороны, проект постановления позволит оценивать нестоимостные показатели на основе публичных открытых данных о подрядчике - исполненных им контрактах, что даст возможность повысить максимальную значимость нестоимостных критериев, заключает Г.Сухадольский.