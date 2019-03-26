Газовые счетчики: тарифы для населения могут вырасти на 5-10%

26 марта. FINMARKET.RU - Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные в правительство направило Минэнерго, рассказали "Известиям" в министерстве.

В письме Минэнерго изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах. Такая система включает "умные" счетчики в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Она может быть аналогична интеллектуальному учету электроэнергии, закон о котором был принят Госдумой в конце прошлого года. Документ предусматривает оснащение к 1 января 2022 года всех российских домов и квартир умными счетчиками, которыми энергетики смогут управлять дистанционно. По данным Россетей, пока интеллектуальная система учета электроэнергии установлена примерно у 10% потребителей.

Как считают в Минэнерго, введение нового порядка учета газа сопряжено с большими трудностями, чем в случае с электроэнергией. Например, ПУГ более дорогие, чем электросчетчики, а для их установки, проверки и ремонта необходим полный и беспрепятственный доступ в индивидуальные дома и квартиры. Стоимость интеллектуальных ПУГ в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2-5 тыс. рублей). А монтаж и установка "умных" ПУГ по всей России, которыми должны заниматься газораспределительные организации, в Минэнерго оценили их в 385 млрд рублей.

В связи с этим возникает вопрос источника финансирования. Минэнерго называет два варианта, но возможные затраты в обоих случаях перекладываются на потребителя. По первому варианту, расходы на счетчики включаются в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Второй вариант - включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям (облгазы).

Второй вариант в Минэнерго считают более предпочтительным - у ГРО для этого больше технических возможностей, поскольку именно они занимаются установкой счетчиков в домах. В Федеральной антимонопольной службе сказали "Известиям", что придерживаются такой же точки зрения.

Но для конечных потребителей сумма в платежке вырастет примерно одинаково, вне зависимости от того, какой вариант выберут власти.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает разумным включить расходы на установку "умных" ПУГ вГРО, полагая, что это в небольшой степени отразится на стоимости голубого топлива. Он привел пример региональных спецнадбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа для финансирования программ газификации.

По его словам, при наличии газового счетчика человек имеет возможность самостоятельно регулировать потребление топлива и, соответственно, сумму платежа. Источник в "Газпроме", отметив, что специальных расчетов еще не делали, согласился, что включенные в тариф затраты на установку интеллектуальных ПУГ не превысят одной десятой от розничной цены за кубометр газа для физических лиц.

- Существует предельный индекс тарифа, устанавливаемый ФАС, который не позволяет поднимать цену выше определенной планки, - напомнил он.

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сказал "Известиям", что тариф не должен расти существенно, поскольку мероприятия по внедрению интеллектуальной системы учета направлены как раз на повышение эффективности деятельности в сфере газоснабжения.

В Минэнерго отметили, что доклад министерства в кабмин - это только первый этап обсуждения системы. И теперь планируется проводить совещания с привлечением других министерств, заинтересованных компаний и экспертов. По их итогам будут приняты решения о возможности и целесообразности создания интеллектуальной системы учета газа.