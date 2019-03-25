Система российских заповедников нуждается в "перезагрузке" - глава МПР

25 марта. FINMARKET.RU - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что система российских заповедников нуждается в "перезагрузке". Как заявил он на Всероссийской конференции по развитию ООПТ, ошибки прошлых лет учтут в концепции развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2030 года.

"Завершается этап, определенный Концепцией развития системы ООПТ до 2020 года. Сейчас необходимо сделать анализ ошибок и эффективных практик и приступить к формированию концепции, которая будет действовать до 2030 года", - сказал глава МПР.

Для перезагрузки системы предстоит решить три задачи, пишет "Российская газета"

Во-первых, предстоит модернизировать систему охраны ООПТ, длоя чего, по словам Д.Кобылкина, нужны квалифицированные кадры, достойный уровень заработной платы и социальных гарантий, материально-техническая база.

Во-вторых,вплотную займутся развитием экотуризма. "До 2024 года нам предстоит создать 24 новые заповедные территории, а поток экотуристов увеличить с четырех до восьми миллионов человек, - напомнил министр. - Задача - разработка новых, привлекательных, оригинальных подходов развития экотуризма. Для этого директорам следует уделить особое внимание привлечению частных инвестиций и работе с бизнесом".

Третья задача - провести ревизию всех заповедников. "Работа по постановке на кадастровый учет началась. Планируем форсировать процесс, несмотря на его затратность и трудоемкость. Это надо было сделать давно, - подчеркнул министр. - Глава государства потребовал обеспечить неприкосновенность заповедников, и мы должны это сделать". Позднее он уточнил журналистам, что министерство "уже сделало практически ранжирование по тем ООПТ, которые являются наиболее посещаемыми туристами и которые требуют строительства некапитальной инфраструктуры, для того чтобы сделать жизнь туриста более комфортной".

Также Д.Кобылкин предложил директорам ООПТ совместно обратиться к правительству и президенту с просьбой ввести в России экологическое образование как залог бережного отношения к природе будущих поколений.