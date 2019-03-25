Названа стоимость подключения банков к базе ФНС

25 марта. FINMARKET.RU - Определена стоимость подключения банков к ресурсу Федеральной налоговой службы (ФНС), где будет аккумулирована финансовая отчетность всех компаний страны.

На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Этот ресурспланируется запустить с 1 января 2020 года. В нем будет объединена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций (кроме тех, чьи данные составляют гостайну, а также госорганов и ЦБ). Согласно проекту, плата за "годовое абонентское обслуживание одного рабочего места" составит 200 тыс. руб.

Как пишет "Коммерсант" , банкирам сервис ГИР БО интересен, так как является дополнительным источником проверки отчетности заемщиков.

По словам замглавы Национального совета финансового рынка (НСФР) Александра Наумова, информация ФНС будет полезна для оценки кредитоспособности клиента, а также анализа рисков совершения сомнительных операций специалистам, отвечающим за комплаенс. "Используя автоматизированные ресурсы ФНС,смогут формировать скоринговые модели, позволяющие не только выявлять сомнительные операции, но и предотвращать их",- указывает он. "Сейчас банк при малейших сомнениях отключает ДБО и запрашивает ту же отчетность на бумаге со штампом ФНС, тут можно проверить отчетность оперативно и дистанционно и без отключения клиента", - добавляет сопредседатель комитета по ПОД/ФТ АРБ Алексей Тимошкин.

В ФНС "Коммерсанту" пояснили, что установление ограничений для организаций, находящихся на годовом абонентском обслуживании, не планируется. "Однако одновременно под одной учетной записью системой сможет пользоваться только один пользователь ,- указывают там. - При этом скачанную информацию из ГИР БО пользователь может интегрировать в свою корпоративную систему, и, соответственно, такая информация будет доступна всем заинтересованным сотрудникам". Ресурс будет содержать информацию о последней представленной организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновление будет происходить ежемесячно.