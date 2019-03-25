Согласованы параметры нового режима специнвестконтрактов

25 марта. FINMARKET.RU - Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы 22 марта и будут вынесены на заседание правительства 28 марта, сообщили "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Заключить СПИК 2.0 сможет только один инвестор по итогам конкурса без участия привлеченных сторон, а его предметом будет разработка технологий, которые еще не представлены в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. При этом конкурс на каждую технологию будет проводиться только один раз, то есть только первый заинтересовавшийся в проекте инвестор получит преференции. В аппарате вице-премьера не видят в этом ограничения конкуренции или создания искусственно монопольного положения, поскольку речь идет не о производстве по готовым технологиям, а об их разработке в РФ.

Такая модель СПИК 2.0 действительно допустима с точки зрения конкуренции, считает партнер Nortia GKS Роман Тарасов, фактически льготы предоставляются инвестору, который предложит наилучшие условия ее разработки государству. При этом за рамками СПИК остается вопрос дальнейшего доступа к таким технологиям из-за возможного желания инвесторов ограничить ее предоставление, но данный вопрос может решаться, например, на основе принудительных лицензий, добавляет он.

По СПИК 1.0 минимальный объем инвестиций — 750 млн руб., а максимальный срок контракта — 10 лет. В рамках нового механизма предлагается заключатьсроком до 15 лет при инвестициях до 50 млрд руб. или сроком до 20 лет при объеме инвестиций свыше 50 млрд руб. Заключение СПИК 2.0 возможно до 2031 года.

СПИК 1.0 представлял собой вариант соглашения государства с частными компаниями, по которым оно получалов обмен на обязательство неухудшения бизнес-условий в результате изменений госрегулирования. СПИК были подписаны в машиностроении, фармацевтике и химии. Контракт мог включать гарантии неизменности налоговой нагрузки. При повышении ставки НДС с 1 января этого года до 20% эти обязательства де-факто выполнены не были.

В СПИК 2.0 казус с НДС был учтен: гарантия неприменения к инвестору изменений законодательства фиксируется на весь срок действия контракта, однако гарантии неповышения совокупной налоговой нагрузки исключаются из закона о промполитике. Фактически из федеральных налогов инвестор может получить только снижение налога на прибыль. Партнер Taxology Алексей Артюх поясняет, что предусмотренная сейчас гарантия неизменности налоговой нагрузки допускает дискуссию в части возможности сохранения старой ставки НДС. Исключение этой нормы направлено именно на устранение двойного толкования в этой части, полагает он.