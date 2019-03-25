Премьер поддержал маркировку молочной продукции

25 марта. FINMARKET.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой "Меркурий", которую бизнес прозвал "продуктовой ЕГАИС".

Чиновники и бизнес уже больше года не могут определиться, как именно следить за готовой молочной продукцией (питьевое, сливки, кефир и др.), долю фальсификата в которой Россельхознадзор оценивает в 23%. Минсельхоз предлагает систему электронной ветсертификации "Меркурий" Россельхознадзора, а Минпромторг - систему цифровой маркировки (ее оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ, на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% - у "Ростеха" и Александра Галицкого).

С июля 2018 г. система "Меркурий" уже стала обязательной для продукции животного происхождения, включая сырое молоко. Тогда производителям готовой молочной продукции удалось избежать подключения к ней, но вскоре Минсельхоз подготовил поправки, по которым готовая продукция все же попадает в "Меркурий".

Против выступило Минэкономразвития, после чего Минсельхоз предложил поэтапно внедрять систему: с 1 июля 2019 г. включить в нее молоко и сливки, сливочное масло, сыры и творог, с 1 ноября - йогурты, кефир, сыворотку и др. Приказ на согласовании, он будет принят в апреле-мае, говорила на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Минпромторг, в свою очередь, предлагает провести эксперимент маркировки молочной продукции и завершить его до конца 2019 г.

Решением спора станет интеграция двух систем. В марте вице-премьер Алексей Гордеев (курирует сельское хозяйство) уже поручил обеспечить взаимодействие системы цифровой маркировки и "Меркурия" в целях эксперимента. "Ведомости" ознакомились с копией поручений. Речь о том, чтобы на этапе поставки сырья работал "Меркурий", а от завода -, поясняет федеральный чиновник.

ЦРПТ готов к такой интеграции: "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а маркировка - каждую единицу готовой продукции до кассы, объясняет представитель ЦРПТ. Маркировка позволит контролировать легальность продукции и срок ее годности в магазине, получив эти данные, "Меркурий" сможет формировать или гасить ветеринарные сертификаты, уверяет он, кроме того, за счет маркировки потребители смогут сами проверять продукцию.

Маркировка направлена только на идентификацию товаров, т. е. фискальный учет, кроме того, система учитывает лишь упакованные и промаркированные товары, но далеко не вся молочная продукция выпускается в таком виде, настаивает представитель Минсельхоза. Поэтому заменить "Меркурий", который отслеживает путь от поля до прилавка, маркировка не может, считает он, целесообразность и механизм маркировки будут определены по итогам эксперимента.

Россельхознадзор еще в 2017 г. заявил о массовой фальсификации молочной продукции. Ключевая проблема - введение потребителя в заблуждение за счет использования дешевых растительных жиров вместо молочных, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Это помогает существенно снижать стоимость продукции, подтверждает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.