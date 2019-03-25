Доля кредитных автомобилей в продажах достигла максимума

25 марта. FINMARKET.RU - Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей, пишет "Коммерсант". По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился на 2,2% в годовом выражении, в феврале снижение составило 1,2%. При этом, по данным бюро кредитных историй (БКИ), значительно выросла доля машин, продаваемых в. Согласно оценке НБКИ, в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 59%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года, даже во время действия программ льготного автокредитования он находился на уровне 54%.

Схожие данные приводят и в БКИ ОКБ: с помощью ссуд граждане купили в январе более 38% автомобилей, в феврале - 41%. Это сопоставимо с уровнем периода действия программ господдержки.

"В ожидании роста розничных цен на машины потребители приобреталив большем объеме, чем обычно, а в силу того, что зачастую средств на желаемую марку или модель у них было недостаточно, приходилось получать автокредиты",- добавляет гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на окончание ряда госпрограмм льготного автокредитования, именно автокредиты продолжают оказывать основную поддержку отрасли. "При этом ставки по автокредитам снижаются в том числе и за счет поддержки автопроизводителей",- добавляет он.

В банках подтверждают рост выдачи автокредитов.

Банкиры ожидают дальнейшего роста доли кредитных автомобилей в связи с возобновлением с 1 марта кредитных программ поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые при определенных условиях предусматривают скидку 10% от стоимости машины.

Впрочем, эксперты опасаются, что таким образом рынок приобретет недостаточно надежных заемщиков. "В январе-феврале основной интерес к приобретению машин в кредит проявили те граждане, у которых не было своих средств, чтобы купить ее при первых признаках подорожания. Они решили воспользоваться последней возможностью купить автомобили прошлого года со скидками, пусть и при помощи ссуд,- говорит главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.- Но у таких заемщиков, как правило, маленький запас прочности, что чревато риском неплатежей".