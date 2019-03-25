Экологические платежи могут объединить в новом фонде

25 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило создать новый- экологический, рассказали "Известиям" в ведомстве. Пополнять его министерство предлагает за счет трех обязательных платежей компаний: экологического и утилизационного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).Создание фонда обеспечит адресное расходование денег и может стать альтернативой внесению платежей за вред экологии в Налоговый кодекс (НК), считают в Минэкономразвития.

"Бизнес длительное время адаптировался к механизму расширенной ответственности производителя. Крупные и средние предприятия уже успели приобрести и внедрить необходимое для самостоятельной утилизации оборудование. Компании, занимающиеся переработкой, могут лишиться тех объемов вторичного сырья, на которые они рассчитывали", - объяснили в Минэкономразвития свои возражения против идеи Минфина перенести в НК утилизационный и экологический сборы, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В Минфине на вопрос, поддерживает ли ведомство создание экологического фонда, ответили, что необходимости в этом нет, так как расходы на экологию могут формироваться и в рамках стандартного бюджетного процесса.

- Министерство ставит перед собой задачу сделать предсказуемым и прозрачным регулирование установления и изменения самих платежей. Созданием фонда эти вопросы не решить, - добавили в ведомстве.

Все три платежа направлены на снижение загрязнения окружающей среды. В общей сложности они принесли в консолидированный бюджет более 266 млрд рублей, из которых на утилизационный сбор приходится 263 млрд, 2,6 млрд - на экологический, 0,7 млрд - на плату за НВОС.

Представители бизнеса идею создать экологический фонд поддержали, но с рядом оговорок. Если за платежи в фонд будет такая же ответственность, как и за неуплату налогов (штрафы, блокировка счетов, уголовная ответственность), то принципиальной разницы между вариантами Минэкономразвития и Минфина для предпринимателей не будет, уверен президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Целесообразнее было бы создать отдельный фонд только для утилизационного сбора, который бы компенсировал предприятиям их вложения в дальнейшее использование отходов. Так проблема решается в Европе, добавил президент "Опоры России" Александр Калинин. Смешивать три платежа в "одном котле", по его мнению, не стоит. Это связано с рисками профинансировать одни области экологии в ущерб другим. А ведь, несмотря на идеологическую близость, каждый вид сбора вводился для решения конкретных задач.

Кроме трех платежей за вред экологии Минфин ранее предлагал перенести в НК еще и курортный сбор, плату за проезд большегрузов по автодорогам ("Платон") и обязательные отчисления для операторов связи. С критикой такой инициативы выступил бизнес. Главы ТПП, Российского союза промышленников и предпринимателей, "Опоры России" и "Деловой России" направили письмо президенту Владимиру Путину, где указали, что это не только не защитит их от роста фискальной нагрузки, но и увеличит административное давление. Деловые сообщества предложили разработать специальный закон для неналоговых сборов и запретить взимать с предприятий плату, не регламентированную этим документом.