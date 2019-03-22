Бизнес просит отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

22 марта. FINMARKET.RU -попросил премьера Дмитрия Медведева отменить уголовнуюза валютные нарушения. Письмо с такой просьбой 18 марта направили главе правительства четыре бизнес-ассоциации (Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России"). Их представители подтвердили "Ведомостям" существование такого письма.

Валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно "жестки", жалуются авторы письма. Так, за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере срок лишения свободы достигает 5 лет.

А меры, которые принимает бизнес для снижения рисков, увеличивают стоимость экспорта, указывают бизнес-ассоциации. Страховка подобного риска недешева и не покрывает всю сумму, передал через представителя президент ТПП Сергей Катырин. В результате некоторым компаниям проще вообще не выходить на внешние рынки, пишут авторы письма.

Они отмечают, что нерепатриация выручки не может быть самостоятельным преступлением, а только отягчающим обстоятельством, например легализации преступных доходов. Саму статью авторы письма предлагают отменить. И Российский экспортный центр (РЭЦ) уже подготовил соответствующий законопроект для стимулирования экспорта

Сами чиновники признают, что валютный контроль нужно смягчать, но обсуждают его реформу уже несколько лет. Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф в 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат - 75-100% суммы сделки.

Призывал смягчить контроль и президент Владимир Путин. Но пока смягчения дождался только бизнес, попавший под санкции: ему возвращать валютную выручку в Россию больше не нужно.

На прошлой неделе первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин договорился с ЦБ полностью отменить обязательную репатриацию рублевой выручки экспортерам сырья к 2024 г. С 2020 г. можно будет оставить за рубежом 10% выручки, а к 2023 г. - 70%. Выручку в рублях не нужно будет возвращать с 2020 г., говорил А.Силуанов. Также Минфин и ЦБ договорились о снижении штрафов, рассказывал он.

Минфин и ЦБ письмо бизнес-ассоциаций не получали, сказали их представители. Корректировка Уголовного кодекса прорабатывается, добавил представитель ЦБ.