Кремль завершил серию губернаторских отставок

22 марта. FINMARKET.RU - В четверг о добровольных досрочных отставках объявилиМурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Таким образом, с начала недели свои посты покинули уже пять губернаторов. Больше губернаторских отставок в ближайшее время не планируется, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Врио губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, много лет работавший замминистра строительства и ЖКХ России. В Оренбургскую область президент Путин направил председателя правления энергокомпании "Т плюс" Дениса Паслера, бывшего премьер-министра Свердловской области. И Паслер, и Чибис на протяжении последней пары лет регулярно рассматривались в качестве кандидатов в губернаторы, напоминает политолог Евгений Минченко. Сильных конкурентов у Чибиса на выборах не будет, но в таком сложном регионе, как Мурманская область, есть риск протестного голосования, отмечает политолог Александр Кынев. Паслер имел опыт политической работы: будучи председателем правительства Свердловской области, он был неформальным куратором выборов в заксобрание региона и в муниципальные органы власти, указывает Е.Минченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что все назначенные весной врио были в обойме президентского резерва.

Четверо из пяти назначенных этой весной врио губернатора вписываются в категорию молодых технократов - это самый высокий процент с момента начала тенденции, отмечает политолог Виталий Иванов, подводя итоги весенней серии губернаторских отставок: "То есть сам этот тренд продолжает жить своей жизнью и развиваться". По словам близкого к Кремлю собеседника "Ведомостей", формальные критерии к назначенцам есть: он должен быть 40-45 лет, с опытом работы в федеральных структурах, адекватный и восприимчивый к современным тенденциям в подготовке управленческих кадров.