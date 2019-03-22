В РФ появятся базы данных о состоянии окружающей среды

22 марта. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором создадут информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья населения, пишет "Коммерсант". В ведомствах изданию пояснили, что карты будут содержать не только данные о качестве воздуха с указанием предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, но и анализ опасности их для здоровья. Данные будут публиковаться на сайтах министерств и, обещают чиновники, оперативно обновляться.

Согласно экологическому госдокладу Минприроды, в 2017 году 13,5 млн человек в России дышали загрязненным воздухом. Так, более половины городов с "высоким и очень высоким уровнем загрязнения" находятся в Сибирском федеральном округе - 42% их жителей испытывают негативное воздействие.

На первом этапе информационно-аналитические базы данных будут разработаны для 12 наиболее неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Чита), вошедших в федеральный проект (ФП) "Чистый воздух", однако "в перспективе будут распространены на всю территорию РФ". Для городов-участников ФП эти данные будут доступны в первые годы реализации программы, а "до конца 2024 года в полной мере должны обеспечивать работу по оценке и информированию населения, например, по показателю доли удовлетворенности граждан качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах".

Ранее экологи и ученые неоднократно жаловались на отсутствие оперативных и достоверных данных о загрязнении воздуха. Они указывали, что единственной системой, отвечающей европейским критериям, является Мосэкомониторинг (публикует и один раз в час обновляет данные по состоянию воздуха в столице). Аналогичные карты, но "не такого уровня", есть в Санкт-Петербурге, Красноярске и Татарстане. "Наш опыт показывает, что интерактивные карты - эффективное средство коммуникации проблемы загрязнения воздуха, объяснения его истинных причин и последствий, а также спектра возможных мер для решения, в том числе на локальном уровне, как для лиц, принимающих решения, так и для населения",- поддерживает проект ведомств эксперт "Гринписа России" Василий Яблоков.

В Роспотребнадзоре обещают, что в составлении интерактивных карт будут принимать участие представители Минприроды и Росгидромета. "На территории Москвы есть не только посты Мосэкомониторинга, но и других служб,- указывает В.Яблоков.- Поэтому использование наблюдательной сети всех ведомств покажет, что где-то данных может не хватать, там надо будет усилить мониторинг".