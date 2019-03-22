Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit

22 марта. FINMARKET.RU - Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срокдо 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу. Если Палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

Соглашение о "разводе" с Евросоюзом Палата общин отвергла уже дважды. Вместо этого члены нижней палаты парламента проголосовали за то, чтобы просить о переносе срока Brexit. Т.Мэй по итогам саммита заявила, что планирует предотвратить так называемый "жесткий" Brexit и провести проект соглашения счерез парламент. Как именно она собирается это сделать, политик не уточнила. "Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку (об условиях Brexit)", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита.

Британский премьер не считает, что процесс выхода Великобритании из ЕС нужно поворачивать вспять и пытаться отменить статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза. "Я не считаю, что мы должны отменять статью 50, это не то, что мы должны делать", - сказала она. По ее словам, в 2016 году британцам был предоставлен выбор, и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому это решение нужно уважать. "Время работать на благо британцев, время принять решение", - сказала она.

Существует еще одна важная проблема, которая может помешать более длительной отсрочке Brexit, это предстоящие выборы в Европарламент, они пройдут 23 мая. В случае если Brexit не удастся провести до этого срока, то возникает вопрос, что делать британцам, участвовать ли в выборах? Теоретически им придется принимать участие в выборах, что было бы странно, потому что лидеры Великобритании настаивают на выходе страны из Евросоюза и исполнении воли народа страны. "Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Т.Мэй. Об этой сложности упомянула и канцлер Германии Ангела Меркель, но делать предположения на этот счет она отказалась.

Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через Палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий. "Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения)", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения. С ним согласна и А.Меркель. "Хотим упорядоченного Brexit, но должны быть готовы к разным вариантам", - уточнила А.Меркель. Ж-К.Юнкер говорит, что лидеры ЕС не теряют надежды. "Мы надеемся, что соглашение будет принято Палатой общин", - сказал он.

Между тем количество британцев, подписавших петицию с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС, вчера превысило миллион. "Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции. Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал вчера с перебоями.