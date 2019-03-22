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22 марта 2019 года 08:39
Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit
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EPA\ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу. Если Палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля. Соглашение о "разводе" с Евросоюзом Палата общин отвергла уже дважды. Вместо этого члены нижней палаты парламента проголосовали за то, чтобы просить о переносе срока Brexit. Т.Мэй по итогам саммита заявила, что планирует предотвратить так называемый "жесткий" Brexit и провести проект соглашения с ЕС через парламент. Как именно она собирается это сделать, политик не уточнила. "Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку (об условиях Brexit)", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита. Британский премьер не считает, что процесс выхода Великобритании из ЕС нужно поворачивать вспять и пытаться отменить статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза. "Я не считаю, что мы должны отменять статью 50, это не то, что мы должны делать", - сказала она. По ее словам, в 2016 году британцам был предоставлен выбор, и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому это решение нужно уважать. "Время работать на благо британцев, время принять решение", - сказала она. Существует еще одна важная проблема, которая может помешать более длительной отсрочке Brexit, это предстоящие выборы в Европарламент, они пройдут 23 мая. В случае если Brexit не удастся провести до этого срока, то возникает вопрос, что делать британцам, участвовать ли в выборах? Теоретически им придется принимать участие в выборах, что было бы странно, потому что лидеры Великобритании настаивают на выходе страны из Евросоюза и исполнении воли народа страны. "Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Т.Мэй. Об этой сложности упомянула и канцлер Германии Ангела Меркель, но делать предположения на этот счет она отказалась. Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через Палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий. "Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения)", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения. С ним согласна и А.Меркель. "Хотим упорядоченного Brexit, но должны быть готовы к разным вариантам", - уточнила А.Меркель. Ж-К.Юнкер говорит, что лидеры ЕС не теряют надежды. "Мы надеемся, что соглашение будет принято Палатой общин", - сказал он. Между тем количество британцев, подписавших петицию с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС, вчера превысило миллион. "Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции. Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал вчера с перебоями.
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