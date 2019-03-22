В прошлом году россияне расплатились "пластиком" на 19,5 трлн рублей

22 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году россияне потратили 19,5 трлн рублей, расплачиваясь заи услуги безналичным способом. Это на 5 трлн рублей больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, с которой ознакомились "Известия" . Отсюда следует, что установлен максимум роста объема операций "пластиком" с 2008 года - когда ЦБ начал их фиксировать. За 11 лет увеличение суммы этих транзакций никогда не было больше 3,5 трлн рублей.

Основной причиной роста безналичных расчетов эксперты называют удобство использования банковских карт. Платежи по ним проходят быстрее, особенно когда они бесконтактные, пояснил профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Отказу населения от купюр также поспособствовали хорошие бонусы и кешбэк, которые предлагают банки за использование их карт, добавил инвестконсультант "БКС Брокер" Антон Петухов. В частности, владельцам "пластика" предоставляют скидки или накопительные баллы на некоторые виды услуг и товаров.

К тому же сейчас можно совершить покупку и через мобильное приложение, привязав к нему несколько своих карт. Такой способ оплаты набирает популярность среди населения, что привело к увеличению безналичных транзакций, отметил А.Петухов. В связи с тем, что у многих россиян несколько карт разных банков, им проще скачать приложение на гаджет и расплачиваться с помощью него, считает эксперт.

Рост безналичных транзакций также обусловлен тем, что с 2014 года все крупные торговые сети обязаны принимать к оплате, считает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Он напомнил, что до 2023 года все участники розничной торговли и сферы услуг должны в обязательном порядке обзавестись POS-терминалами.

Более широкому распространению безналичного расчета сейчас мешает высокая комиссия за эквайринг, которая в России может достигать 3% за транзакцию. Для сравнения, в 2015 году Европейская комиссия постановила, что для физлиц при оплате картой потребительских товаров и услуг размер комиссии за эквайринг не должен превышать 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт, отметил А.Шустов.

Спор банков и ритейлеров о размере комиссии за эквайринг стал главной темой последних месяцев. Он даже вышел на уровень президента. В начале февраля на форуме "Деловой России" предприниматели пожаловались главе государства на высокие комиссии за эквайринг. После обращения бизнес-сообщества Владимир Путин поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения их размера.

Ритейлеры, платежные системы и банки-эквайеры должны найти компромисс, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, тому есть хороший пример - поставщики и потребители электроэнергии, которым удалось договориться между собой о размере тарифов. В противном случае в процесс вмешается ФАС и уже она будет принимать свое решение.